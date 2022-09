Spotkanie z polskim street artem w Łodzi

Fundacja Urban Forms i współtwórca pierwszej fali polskiego street artu Egon Fietke już w tę sobotę zabiorą najmłodszych w wędrówkę po łódzkim Manhattanie, której towarzyszyć będzie sztuka.

REKLAMA

Acotango, Cordillera, Felinoid i Forezja – te wyjątkowe postacie ze świata wyobraźni legendy polskiej sceny street artu Egona Fietke, będzie można spotkać na łódzkim Manhattanie.

Wszystko za sprawą letnich zajęć dla dzieci, które organizuje Fundacja Urban Forms.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.



Kolejne spotkanie odbędzie się już w najbliższą sobotę o 10.00.

– W Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej osiedliło się wiele rodzin ukraińskich z dziećmi. Te rodziny rzadko kiedy wyjeżdżają na wakacje, a dzieci pozbawione podczas wakacji opieki szkolnej sporo czasu spędzają na blokowisku. Dlatego razem z Egonem Fietke zaproponowaliśmy im wakacyjną przygodę ze street artem – wyjaśnia Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Fundacji Urban Forms, która jest organizatorem letniego cyklu zajęć dla dzieci.

Andrzej Miastkowski, znany bardziej jako Egon Fietke, współtworzył pierwszą falę polskiego graffiti sprayowo-szablonowego i jest uznawany za jednego z pierwszych łódzkich street artystów. Jest autorem kultowych szablonów „Uwięzić politycznych” i „997 telefon zaufania”. Założył i prowadził grupę artystyczną Wspólnota Leeeżeć. Motywem przewodnim wielu jego prac są futurystyka, kosmos i cywilizacje pozaziemskie. Miłośnikom street artu w Łodzi jest też doskonale znany za sprawą prac przy Pogonowskiego 12 – „Madonna astronautów” i Wrześnieńskiej. Jego ostatnia wystawa w dawnej elektrowni Scheiblera przyciągnęła setki widzów.

Podczas wędrówek po łódzkim Manhattanie przygotował dziesiątki szablonów przedstawiających magiczne stwory, które pomieszkują na osiedlu: Acotango, Cordillera, Felinoid, Forezja i Forezja Wspinaczkowa, Incahuasi, Perkoz, Wierni Towarzysze czy Wspinacz Magnetyczny. Styl Andrzeja Miastkowskiego, jego wyobraźnia i umiejętność tworzenia niezwykłych światów i stworów świetnie współgra ze światem dziecięcych marzeń i wyobrażeń.

Podczas sobotnich zajęć uczestnicy poznają tajniki techniki szablonu. By tworzyć malowidła techniką szablonu potrzebne są dwie pary rąk: do trzymania i pokrywania farbą. To pozwala aktywnie zaangażować dzieci w proces powstawania takich dzieł sztuki. Działania artystyczne stają się w ten sposób pretekstem do eksplorowania Manhattanu, osiedla wyjątkowego pod względem architektury, urbanistyki i historii. Organizatorzy warsztatów zachęcają by przyjść na nie z koszulkami, które będzie można ozdobić specjalnie przygotowanymi przez artystę szablonami. Na uczestników czekają też upominki.

W ramach projektu „Magiczny Manhattan” Fundacja Urban Forms zrealizowała już dwie wędrówki artystyczne po miejscach zazwyczaj niedostępnych. Podczas tych spacerów wybrano lokalizacje dla przyszłych działań artystycznych.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.