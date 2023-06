SRDK Studio Projekt partnerem wspierającym PZFD

SRDK Studio Projekt założone przez Dorotę i Kazimierza Środków zostało partnerem wspierającym PZFD.

Firma SRDK Studio Projekt została oficjalnie członkiem wspierającym PZFD.

Decyzja ta jest sformalizowaniem wieloletniej współpracy obu stron na rzecz rozwoju branży deweloperskiej i podnoszenia standardów w kształtowaniu przestrzeni miejskich w Polsce.

SRDK to autorskie studio projektowe założone przez Dorotę i Kazimierza Środków. Właściciele i główni architekci to zarazem współtwórcy firmy deweloperskiej Archicom. Zespół SRDK dysponuje wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem deweloperskim i projektowym. SRDK Studio może pochwalić się realizacją ponad 150 projektów w całej Polsce. Najnowsze realizacje pracowni to m.in. biurowiec City Forum, osiedle społeczne Olimpia Port czy zrewitalizowane Browary Wrocławskie.

Browary Wrocławskie, proj. SRDK Studio Projekt

Dorota Jarodzka-Śródka, architekt i prezes pracowni, współpracuje z PZFD od momentu powstania związku, a od ponad 10 lat pełni funkcję Przewodniczącej Rady.

Jako członek wspierający PZFD będziemy angażować się w prace legislacyjne oraz tematy techniczne dotyczących zarówno projektów, jak i procesu inwestycyjnego. Nasze doświadczenie w projektowaniu i realizacji inwestycji przekłada się na praktyczną wiedzę i dokładną znajomość obu branż – projektowej oraz deweloperskiej, co stanowi wartość dodaną dla projektów i inicjatyw podejmowanych przez związek – komentuje Dorota Jarodzka-Śródka.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą i najbardziej wpływową organizacją branży deweloperskiej. Zrzesza około 300 firm z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny. Tworzy skuteczną platformę do komunikacji oraz wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii, a także aktywnie uczestniczy w procesach mających wpływ na branżę i rynek nieruchomości, m.in. na polu legislacyjnym.

Za każdym razem, gdy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich dołącza nowa firma jest to powód do dumy. Firmy wspierające PZFD odgrywają w związku szczególną rolę w realizacji procesu deweloperskiego. Cieszymy się, że pracownia z takim dorobkiem będzie się dzielić swoim doświadczeniem i wiedzą z firmami zrzeszonymi w PZFD – mówi Grzegorz Kiełpsz, prezes PZFD.

PZFD współpracuje stale z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami, urbanistami oraz szeroko pojętym biznesem.