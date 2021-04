Stacjonarny sklep Modivo z nagrodą w międzynarodowym konkursie

Jury konkursu Digital Signage Awards nagrodziło polską firmę Nanovo za projekt sklepu Modivo. W przestrzeni sklepu nie ma klasycznych wieszaków z ubraniami, jest natomiast 21 terminali cyfrowych i automatyczne przymierzalnie.

REKLAMA

Pierwszy raz w historii konkursu Digital Signage Awards polska spółka zdobyła nagrodę Grand Prix.

Jury złożone z międzynarodowych ekspertów komunikacji audiowizualnej nagrodziło Nanovo za projekt dla, należącego do marki eobuwie.pl, salonu z odzieżą premium – MODIVO.

Za sprawą technologii Nanovo oraz integracji cyfrowych procesów z przestrzeni sprzedaży zniknęły wieszaki z ubraniami, a pojawiały się 21 specjalnie zaprojektowane terminale cyfrowe oraz automatyczne przymierzalnie dopasowujące się do preferencji klienta.

Nanovo, drugi rok z rzędu został także zwycięzcą w zakresie Retail, Retail Banking & Restaurants. To pierwsza rodzima firma, która w swoim dorobku ma podwójny triumf w tej kategorii.

– Tym zwycięstwem Nanovo wraz z CCC/eobuwie.pl/MODIVO oznacza Polskę jako globalne centrum ekspertyzy w obszarze cyfryzacji handlu tradycyjnego. W najbliższych 12 miesiącach spółka będzie mogła zresztą pochwalić się kilkoma wdrożeniami w Europie Centralnej i tzw. Zachodniej, co potwierdza biznesowo poziom usług doceniony przez Jury DSA. Dziś polska technologia święci międzynarodowy sukces, wygrywając z najbardziej utytułowanymi światowymi konkurentami. Poziom tegorocznej edycji był bardzo wysoki, a rozwiązania walczące o uznanie jury jasno wskazują, że dynamiczne zmiany w obszarze digitalizacji handlu będą się intensyfikowały w nadchodzących latach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego wyróżnienia – podwyższa nam ono poprzeczkę i motywuje nas do jeszcze cięższej pracy – mówi Piotr Badowski, CEO Nanovo.

Przeczytaj także >>

Pierwszy w pełni cyfrowy hotel Accor otworzy się w Wielkiej Brytanii

W tym roku nagrody Digital Signage Awards przyznano po raz jedenasty. Ich celem jest wyłonienie najlepszych, najbardziej kreatywnych oraz najbardziej innowacyjnych projektów z obszaru digital signage z całego świata. W najpopularniejszej kategorii Retail, Retail Banking & Restaurants, w której wygrało Nanovo, rywalizowało 12 firm.

Doświadczenia e-commerce w sklepie stacjonarnym

Głównym założeniem zwycięskiego wdrożenia w MODIVO było przeniesienie doświadczeń znanych klientom z e-commerce do fizycznej przestrzeni sklepu stacjonarnego. W jego wnętrzu nie ma tradycyjnych wieszaków. Proces wyboru i zamawiania ubrań odbywa się z poziomu cyfrowych terminali, a wybrane produkty są dostarczane prosto do przymierzalni ze zlokalizowanego na zapleczu magazynu. Ten zajmuje trzy piętra i mieści blisko 250 tys. pozycji (butów i ubrań), z czego około 50 tys. stanowi odzież. To blisko 20-25 proc. pełnej oferty Modivo.pl. Rzeczy, których nie ma fizycznie w magazynie, można zamówić do sklepu i przymierzyć w kolejnych dniach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.