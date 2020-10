Najnowsza wystawa głośnego artysty młodego pokolenia - Oskara Zięty organizowana jest w krakowskiej Galeria Architektury GAGA MOS. Ekspozycja wpisuje się w obchody jubileuszu 10-lecia artystycznej działalności Zięty. Jest to mieszanka nauki i pasji, scenicznej tajemniczości i dosłownych odniesień do teatralnych tradycji miejsca, w którym zostanie zaprezentowana.

Wystawa „INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty”, za sprawą teatralnych meandrów, prowadzi widza w świat twórczości Zięty, odsłaniając kulisy powstawania oraz istotę eksponatów – obiektów i rzeźb. Tu granica staje się tak efemeryczna, jak przejścia pomiędzy poszczególnymi scenami, z których zbudowana jest wystawa. Raz bowiem trafiamy na scenę, w której głównym bohaterem jest krzesło, aby za moment znaleźć się wewnątrz żywej instalacji przenoszącej widza do świata miraży, refleksów i kolaży świetlnych.

Mottem wystawy Zięta uczynił słowa Stanisława Lema, którego setną rocznicę urodzin będziemy w Krakowie świętować już za kilka miesięcy. Zaczerpnięte z Dzienników gwiazdowych retoryczne pytanie: „Jak można się nie przekształcać, jeżeli można się przekształcać?”, odnosi się do natury stali, którą Oskar Zięta eksploruje na wielu polach.

Przyciągające swym blaskiem bioniczne obiekty zobaczymy w nietypowej odsłonie podkreślającej zarówno ich bajkowość i tajemniczość, jak również zaawansowane metody projektowania i wytwarzania. Oskar Zięta zaskoczy widzów nowatorskim podejściem do użytkowych form takich jak stołek PLOPP czy krzesło ULTRALEGGERA i zabierze nas w podróż przez krainę niezwykłych metamorfoz. Ze świata natury udamy się w procesie „kontrolowanej utraty kontroli” do ekosystemu technologii FiDU, a następnie do parametrycznych metod projektowania.

Rzeźby i obiekty Oskara Zięty powstają w procesie kształtowania metalu metodą FiDU, w której istotnym elementem jest współpraca człowieka z maszyną. Jednak w jego stalowych opowieściach spotkamy się nie tylko z chłodną elegancją stali. Niesamowite kolory i przejścia tonalne cechujące lustra RONDO to wynik eksperymentów z pigmentami i obróbką stali. Odwiedzający Scenę MOS będą mogli podziwiać na jego dziedzińcu instalację powstałą właśnie z tych okrągłych luster. Ich wypolerowana powierzchnia, w kolorach inspirowanych gwiezdnymi konstelacjami i minerałami, odbija otaczającą przestrzeń, multiplikuje obrazy i zakrzywia rzeczywistość.

Philip Fimmano w książce A Labour of Love z 2020 roku pisze: “Nagle maszyna nie jest już przeciwieństwem nieokiełznanej innowacji, ale służebnicą projektanta; umożliwia, upiększa i rozwija produkcję. Człowiek i maszyna w końcu łączą się i stają się jednością”. Lidewij Edelkoort, druga autorka publikacji z 2020 roku, zwraca w niej natomiast uwagę na odrodzenie naszej relacji z materiałami. „INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty” będzie pierwszą monograficzną wystawą Oskara Zięty w Krakowie. Jest ona apoteozą siły materiału, jakim jest stal i odnosi się do „neomaterialistycznego” ruchu, który potwierdza wielowiekowe przekonanie, że materiały mają własną siłę i emanują własną energią. Jednocześnie wystawa ukaże proces kreacji jako efekt ścisłej relacji człowieka z maszyną.