Startuje nowy koncept przekształcania wnętrz komercyjnych

Colliers uruchamia autorski koncept zintegrowanych usług kompleksowego przekształcania wnętrz i przestrzeni komercyjnych.

Colliers rusza z nowym konceptem, łączącym usługi doradcze i projektowania z analizą danych.

Wszystkie etapy będę realizowane przez zintegrowany wewnętrzny zespół ekspertów Colliers: konsultantów i psychologów organizacji, planistów, architektów i inżynierów.

Zakres usług Define. Design. Deliver. adresowany jest zarówno do najemców, którym zależy na zaaranżowaniu przestrzeni pod kątem doświadczenia użytkownika i efektywności biznesowej, jak i właścicieli nieruchomości, którzy poszukują sposobów na zredefiniowanie wartości swoich zasobów.

W pracach projektowych eksperci korzystają również z nowoczesnej metodologii BIM (Building Information Modeling).

Firma doradcza Colliers, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych, uruchomiła platformę Define – autorski koncept zintegrowanych usług kompleksowego przekształcania wnętrz i przestrzeni komercyjnych: biurowych, handlowych, hotelowych, rynku PRS oraz wielu innych.

Jedna z realizacji Colliers Define: Havas, fot. mat. prasowe

Działania platformy obejmą trzy obszary:

Define, czyli doradztwo w zakresie definiowania funkcji, koncepcji i strategii nieruchomości, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom użytkowników i biznesu,

Design, czyli projektowanie przestrzeni zgodnie ze zdefiniowanymi powyżej aspektami,

Deliver, obejmującego fazę wykonawczą projektu – generalne wykonawstwo powierzchni pod klucz i prowadzenie procesów fit-out.

Wszystkie etapy będę realizowane przez zintegrowany wewnętrzny zespół ekspertów Colliers: konsultantów i psychologów organizacji, planistów, architektów i inżynierów. Na czele zespołów kompetencyjnych, wcześniej funkcjonujących osobno, teraz połączonych w jeden dział, będą stali Dorota Osiecka oraz Bartosz Jankowski.

Przestrzeń odpowiadająca na nowe potrzeby

Nowa normalność i rozwój hybrydowych modeli pracy postawiły przed właścicielami nieruchomości oraz najemcami szereg pytań dotyczących ich potrzeb względem powierzchni komercyjnych. Masowe przejście na pracę zdalną, niepewna sytuacja społeczno-polityczna oraz dynamiczny rozwój nowych technologii w każdym sektorze spowodowały, że dotychczasowe strategie biznesowe oraz strategie najmu muszą zostać zredefiniowane.

– Zarówno właściciele budynków, jak i najemcy stoją obecnie przed wyzwaniami związanymi z weryfikacją potrzeb w stosunku do wynajmowanych bądź użytkowanych powierzchni, tak by te odpowiadały zmieniającym się celom biznesowym organizacji i sytuacji rynkowej. Wymaga to od części firm przedefiniowania funkcji nieruchomości w celu poprawy jej rentowności czy przystosowania przestrzeni do wymagań użytkowników. Autorska platforma Colliers Define stanowi wsparcie w tym procesie - pomaga klientom znaleźć złoty środek między potrzebami organizacji i pracowników, kwestiami finansowymi i trendami na rynku – mówi Bartosz Jankowski, partner w Colliers, dyrektor działu Define, zarządzający generalnym wykonawstwem i usługami Design & Build.

Interdyscyplinarny zespół ekspertów

Platforma oferuje doradztwo już od początkowego etapu tworzenia koncepcji przestrzeni i strategii nieruchomości (etap Define). W celu znalezienia optymalnych rozwiązań niezbędne jest skompletowanie szczegółowych danych, pozwalających na przeanalizowanie najważniejszych dla organizacji aspektów funkcjonowania.

Dokładna analiza tych danych: potrzeb, wyzwań i celów organizacji stanowi bazę do etapu projektowania i doradztwa w zakresie aranżacji i optymalizacji przestrzeni (etap Design). Łączenie usług doradczych i projektowania z analizą danych pozwala na dostarczenie w pełni zrealizowanej powierzchni od początku do końca dopasowanej do potrzeb klienta (etap Deliver).

– Dla organizacji, której zależy na stworzeniu spójnej koncepcji nieruchomości i wcieleniu jej w życie, istotne jest to, by proces ten przebiegł sprawnie, a finalna przestrzeń była zgodna z oczekiwaniami oraz spełniała założone funkcje. Dotychczas brakowało na rynku rozwiązania, które pozwoliłoby na kompleksowe przeprowadzenie klientów przez ten cały proces. Rynek poszczególnych usług związanych z reorganizacją i realizacją przestrzeni komercyjnych jest bowiem mocno rozfragmentaryzowany. Firmy na poszczególnych etapach działania korzystają zwykle ze wsparcia podwykonawców, co powoduje nie tylko wydłużenie procesu dostarczenia gotowej powierzchni, ale również czyni go bardziej skomplikowanym. Nasza platforma wypełnia tę lukę – wszystkie usługi od początku procesu do jego końca realizujemy, korzystając z wiedzy i doświadczenia własnych ekspertów, a także nowoczesnych rozwiązań technologicznych – tłumaczy Dorota Osiecka, dyrektor działu Define, zarządzająca zespołem konsultantów i projektantów w Colliers.

– W Colliers Define to, co robimy w obszarze doradczym, ma wpływ na dalszy etap projektowy oraz wykonawczy. Traktujemy to jako system naczyń połączonych – ta kompleksowość i współoddziaływanie na siebie poszczególnych obszarów pozwala nam na bezpieczne przeprowadzenie klienta od punktu A do punktu Z – dodaje Bartosz Jankowski.

Przebudowa na różną skalę

Zakres usług Define. Design. Deliver. adresowany jest zarówno do najemców, którym zależy na zaaranżowaniu przestrzeni pod kątem doświadczenia użytkownika i efektywności biznesowej, jak i właścicieli nieruchomości (pojedynczych budynków i całych kompleksów), którzy poszukują sposobów na zredefiniowanie wartości swoich zasobów.

– Działamy zarówno w skali mikro, jak i makro. Rok wymuszonego przez pandemię COVID-19 eksperymentu z pracą zdalną postawił większość organizacji przed koniecznością zmierzenia się z fundamentalnym pytaniem: jak dostosować strategię zatrudnienia, środowisko pracy i nieruchomości firmowe do zmieniających się wymagań coraz bardziej mobilnych i rozproszonych zespołów. Doradzamy w zaplanowaniu i wdrożeniu nowego modelu pracy. Podobne działania przeprowadzamy również na większą skalę dla właścicieli nieruchomości, planując redefiniowanie funkcji budynków czy tworząc koncepcje dla inwestycji składających się z kilku obiektów – mówi Dorota Osiecka.

Ze wsparciem technologii

Tworzenie budynków typu smart nie jest wyłącznie trendem. Jest koniecznością, która zapewnia bezpieczeństwo, usprawnia system pracy i kontakty między użytkownikami jednej przestrzeni. Jednocześnie właścicielom i najemcom pozwala zbierać kluczowe dane do reorganizowania poszczególnych pomieszczeń na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Rozwiązania oferowane przez Colliers Define, które pomagają organizacjom na różnych etapach ewolucji środowiska pracy, to m.in. aplikacje budynkowe takie jak Whirla (pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomością oraz zbieranie danych niezbędnych w usprawnianiu modelu pracy i dostosowywaniu powierzchni do faktycznych potrzeb użytkowników) czy też narzędzia online, np. Workplace Expert (tworzy rekomendacje dotyczące różnych środowisk biurowych oraz ich konfiguracji w oparciu o odpowiedzi na pytania o cele organizacji oraz sposoby i kulturę pracy, a także dane porównawcze, wnioski z globalnych badań oraz najnowsze trendy rynkowe).

– Inteligentne budynki to przyszłość rynku biurowego. Oferując naszym klientom wsparcie nowych technologii, chcemy ich w tę przyszłość wprowadzić. Rozwiązania typu Whirla i Workplace Expert oraz dostarczane przez nie dane pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób przestrzeń oddziałuje na człowieka i w konsekwencji zaprojektować środowisko pracy, które służy pracownikom i firmie – mówi Dorota Osiecka.

W pracach projektowych eksperci korzystają również z nowoczesnej metodologii BIM (Building Information Modeling), która umożliwia stały dostęp do wszystkich informacji o projekcie, sprawniejszą koordynację oraz nadzór nad kosztami, a także stworzenie wizualizacji w wirtualnej rzeczywistości (VR) lub wprowadzenie rozwiązań z zakresu Augmented Reality m.in. spacerów 3D.

- Adaptacja nowych technologii w budynkach staje się obecnie nieodłącznym elementem projektowania przestrzeni użytkowej, umożliwiając jej optymalizację i poprawę funkcjonalności – podsumowuje Bartosz Jankowski.