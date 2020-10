Startuje pierwsza polska certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC wprowadza na rynek Certyfikat „Zielony Dom”. To pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.

Zielony budynek, a dokładniej budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Projektując, budując i użytkując zielone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby i dbamy o to, aby następne pokolenia mogły zaspokoić swoje. Na wszystkich etapach życia takiego budynku uwzględnia się metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko.

- W budynkach spędzamy około 90 proc. swojego czasu, więc kluczową kwestią jest to, jak budynki, w których przebywamy, wpływają na nas. Zielony budynek to nie tylko wysoka efektywność energetyczna i odpowiedzialne gospodarowanie wodą. To także wysoka jakość środowiska wewnętrznego, mierzona poziomem komfortu akustycznego i cieplnego, dostępem do światła dziennego, doskonałą wentylacją i niskim poziomem zanieczyszczeń powietrza - podkreśla dr inż. Dorota Bartosz, ekspert w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

To pierwszy polski wielokryterialny certyfikat, który powstał z potrzeby udostępnienia prostego, a zarazem ambitnego narzędzia dla deweloperów i inwestorów, ważnego dla podniesienia jakości projektów mieszkaniowych oraz świadomego wpisania się w budownictwo zrównoważone. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, stanowi duży krok dla transformacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Obie organizacje widzą konieczność wspólnych inicjatyw dla rozwoju budownictwa ekologicznego, szczególnie w kontekście zrównoważonej przyszłości.

Za certyfikację inwestycji mieszkaniowych w systemie „Zielony Dom” odpowiadają akredytowani audytorzy. Do nich należy inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Odpowiadają także za wypełnienie wymagań w poszczególnych obszarach oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.

W systemie „Zielony Dom” zwrócono uwagę na szereg korzyści, jakie charakteryzują zrównoważone domy/mieszkania. Informacje, wyodrębnione obszary oraz kryteria certyfikacji uwzględniają także ambitne cele, obowiązujące przepisy i dobre praktyki green building

- Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie „Zielony Dom” nie tylko wyróżni deweloperów na rynku nieruchomości pod względem jakości ich inwestycji i dbałości o środowisko, ale przede wszystkim uczyni ich liderami rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego – podsumowuje dr inż. Dorota Bartosz.

Certyfikat Zielony Dom został opracowany w ramach unijnego projektu SMARTER Finance for Families.