Startuje platforma informacyjna projektu Zielona Wizja Warszawy

Uruchomiona została wirtualna platforma informacyjna projektu Zielona Wizja Warszawy, podaje UM Warszawa. Projekt Zielonej Wizji Warszawy ma na celu stworzenie mapy drogowej, dzięki której stolica osiągnie neutralność klimatyczną najpóźniej w 2050 roku.

W czerwcu 2020 roku Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities).

W związku z przystąpieniem do programu, miasto realizuje projekt Zielonej Wizji Warszawy, w ramach którego do 2021 r. mapa drogowa, która wskaże wytyczne dla dalszych działań w obszarze klimatu.

Warszawa chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Za pośrednictwem wirtualnej platformy mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o samym pomyśle, zapoznać się z kolejnymi etapami jego realizacji, a także wyrazić swoje zdanie i przedstawić własne propozycje działań w celu osiągnięcia przez miasto neutralności klimatycznej.

Platforma informacyjna w nowoczesny i atrakcyjny sposób przybliża mieszkańcom najważniejsze informacje na temat tego projektu. Została zaaranżowana jako wirtualna, trójwymiarowa sala. Za jej model posłużyła sala wykładowa w warszawskim pawilonie Zodiak.

Zielone Miasta

W czerwcu 2020 roku Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities). Ma on na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.

W związku z przystąpieniem do programu „Zielone Miasta” stolica zrealizuje projekt Zielonej Wizji Warszawy. Do grudnia 2021 r. ma powstać mapa drogowa, która wskaże wytyczne dla dalszych działań w obszarze klimatu, w tym ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku. W ramach projektu zostaną również opracowane krótkoterminowe cele, które pozwolą między innymi na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych już na początku tej drogi.