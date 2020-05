Startup z pomysłem na postpandemiczny świat

Obecna sytuacja zmieniła plany wielu przedsiębiorstw. Startup Moonstera pracuje nad kabiną do obsługi klienta np. w banku. Rozmówców dzielić będzie szyba, nie pozwalająca na rozprzestrzenienie się wirusa. Każda połówka kabiny posiada niezależną wentylację, a powietrze jest oczyszczane przepływową lampą z promieniowaniem ultrafioletowym UV-C które zabija wirusy, bakterie czy grzyby.

Moonstera to startup tworzący produkty akustyczne, takie jak kabiny, mobilne ścianki czy panele. Jego założyciele, Tomasz Włodarczyk i Monika Brzóska połączyli zawodowe doświadczenie oraz prywatne pasje, aby tworzyć innowacyjne produkty do pomieszczeń biurowych czy przestrzeni publicznych. Tomasz Włodarczyk jest projektantem od lat działającym w branży meblarskiej. Monika Brzóska zajmuje się m.in. hortiterapią, czyli terapią roślinami. Swój koncept oparli na założeniach biophilic design, czyli projektowania angażującego wszystkie zmysły, wprowadzając do wnętrz naturalne materiały, kształty i samą naturę. Ich wszystkie produkty wychodzą spod ręki Tomasza Włodarczyka i powstają w Solidworks. Młoda firma korzysta z wsparcia DPS Software i profesjonalnego oprogramowania w ramach programu sponsorskiego dla startupów.

Postawić na innowacyjność

Moonstera to rodzina produktów, która wprowadza do przestrzeni biurowych potrójną rewolucję. W jednym koncepcie projektowym znajdują się aż trzy rozwiązania potrzeb współczesnych pracowników: miejsc wydzielonych i cichych, miejsc redukujących poziom stresu i miejsc, które pobudzą kreatywne myślenie. Produkty akustyczne nie są niczym niezwykłym i oferowane są już przez wiele firm. Podobnie jest z roślinami, które od lat wykorzystywane są jako element wystroju wnętrz biurowych. Innowacyjność produktów Moonstery polega na połączeniu tych dwóch elementów - akustyki i roślin. Zarówno Tomasz, jak i Monika pracowali w przestrzeniach otwartych, tzw. open space’ach, które nie wpływają dobrze na komfort pracy. Dlatego postanowili stworzyć gamę produktów zmieniających środowisko pracy na bardziej przyjazne. W swojej ofercie posiadają m.in. kabiny akustyczne, ścianki mobilne, przegrody nabiurkowe czy panele naścienne, których integralną częścią są rośliny.

– Rośliny mają dobry wpływ na czystość powietrza. Jest to poparte m.in. badaniami NASA, które w latach 80 szukało rozwiązania na oczyszczanie powietrza w stacjach kosmicznych. Okazało się, że wiele roślin ma właściwości usuwania szkodliwych substancji – mówi Monika Brzóska, współwłaścicielka firmy Moonstera – Nie od dziś wiadomo także, że rośliny mają zbawienny wpływ na ludzką psychikę i poprawiają klimat otoczenia. Mają bardzo dobre właściwości akustyczne - potrafią rozbić fale dźwiękowe i poprawić akustykę w biurze.

Innowacyjność konceptu dwojga przedsiębiorców została doceniona przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. W maju 2019 roku Moonstera zajęła drugie miejsce w konkursie dla najbardziej innowacyjnych firm i w ramach programu InQbacja rozwija skrzydła przy wsparciu PPNT.