Startupy mają pomysł na zrównoważony rozwój

System pomiaru i przewidywania zanieczyszczeń, uwzględniający nasadzenia roślin o właściwościach filtrujących powietrze, wearables kształtujące dobre nawyki korzystania z urządzeń elektrycznych czy platforma monitorująca hałas w mieście - to niektóre z projektów zakwalifikowanych do programu Inkubator #dlaPlanety.

Do aktualnej edycji programu Samsung Inkubator #dlaPlanety zakwalifikowało się 6 projektów.

Wśród wybranych projektów znalazły się projekty poświęcone zrównoważonym miastom, bioróżnorodności i odpowiedzialnej konsumpcji.

Partnerami projektu są Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Neweconomy.

Inkubacja to ogromna szansa dla startupów, które w kilka miesięcy mogą przejść od pomysłu do realizacji swojego rozwiązania. Zwłaszcza jeśli idzie to w parze z bogatą ścieżką szkoleniową, odpowiednią przestrzenią do pracy oraz wsparciem ekspertów.

Tym razem wybrane przez komisję startupy będą pracować nad rozwiązaniami związanymi ze zdrowiem i poprawą jakości życia – Epsilot i Gyrache, monitorowaniem hałasu – NOISEless, ochroną bioróżnorodności – Trapper AI oraz działaniami na rzecz klimatu – Eco Hub i Whiff. W pracach komisji – poza inicjatorem i stałymi partnerami programu – uczestniczyli eksperci zewnętrzni z funduszu Simpact VC oraz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Dobre zdrowie i jakość życia

Epsilot to projekt, którego celem jest zbudowanie katalogu obrazującego stany patologiczne serca lub innych organów człowieka. Podstawowymi typami danych będą modele 3D, dane diagnostyki obrazowej, dane numeryczne, filmy, zdjęcia czy modele analityczne. Informacje z katalogu będą dostępne na różnych platformach i urządzeniach – komputerach osobistych, smartfonach, tabletach czy dedykowanym sprzęcie VR/AR.

Z kolei Gyrache to startup, w którym przedsiębiorcy pracują nad innowacyjnym produktem z segmentu wearables. Grupa zaprojektowała system budujący pozytywne nawyki korzystania z urządzeń elektronicznych – czyli elektroniczny korektor postawy wraz z grywalną aplikacją opartą na systemie w formie gier AR.

Zrównoważone miasta i społeczności

NOISEless to platforma służąca do monitorowania poziomu zanieczyszczania hałasem i redukowania skali jego wpływu, szkodliwego dla ludzi i zwierząt. W skład platformy mają wchodzić sensory Internetu Rzeczy, mierzące poziom natężenia dźwięku, które docelowo mają służyć użytkownikom do obserwowania sytuacji natężonego dźwięku i ich weryfikowania.

Życie na lądzie