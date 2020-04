Stocznia Cesarska zaprasza do podróży w czasie

Stocznia Cesarska zachęca do pozostania w domach i odszukania pamiątek z czasów stoczniowych. Inicjatywa polega na zachęceniu wszystkich do kontaktu z członkami rodziny, którzy pracowali kiedyś w Stoczni i odnalezienia w swoich domowych archiwach pamiątek, fotografii czy innych materiałów dokumentujących historię Stoczni Gdańskiej oraz podzieleniu się wynikami poszukiwań w mediach społecznościowych.

„Stoczniowe pamiątki” to kolejna inicjatywa mobilizująca wszystkich mieszkańców Gdańska do pozostania w domach. Została zainicjonowana przez Stocznię Cesarską Development, właściciela 16ha terenów postoczniowych w Gdańsku.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa niemal większość dnia spędzamy odizolowani w domu, szukając ciekawych sposobów na wykorzystanie nadmiaru wolnego czasu. Ograniczenie kontaktu szczególnie z seniorami to jedna z rekomendacji lekarzy, co jednak nie oznacza, że nie powinniśmy z nimi rozmawiać, choćby telefonicznie czy online.

– Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem – mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stoczni Cesarskiej. Właśnie dlatego, zachęcając wszystkich do pozostania w domach, proponujemy kolejny ciekawy sposób na spędzenie tego trudnego czasu.

Właśnie dlatego Stocznia Cesarska Development zachęca, aby ten trudny czas izolacji przeznaczyć na przejrzenie starych zdjęć, przeszukanie szaf, szuflad i strychów oraz odnalezienie wyjątkowych stoczniowych pamiątek i kontakt z członkami rodziny, którzy kiedyś pracowali w Stoczni. Powrót do wspomnień z ich pracy w Stoczni, lub zaangażowania w trakcie strajków również innych osób może być doskonałym sposobem na poznanie rodzinnych historii.

– Nie jest tajemnicą, że niemalże każdy mieszkaniec Gdańska ma swojej rodzinie byłego stoczniowca, a zatem w wielu domowych archiwach znajdują się setki narzędzi stoczniowych, ubrań, archiwalnych dokumentów, czy fotografii, które niosą za sobą wiele historii a my chcemy je poznać i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń. Niech czas spędzony w domu zmieni się w sentymentalną podróż do przeszłości – dodaje Gerard Schuurman.

Spółka zachęca wszystkich do dołączenia do akcji poprzez media społecznościowe, udostępniając zdjęcie i opatrując je hashtagiem #stoczniowepamiątki, #nowehistorie i #stoczniacesarska. Do dyspozycji jest również specjalnie przygotowana na takie okazje zakładka „Twoje Historie” na stronie internetowej Stoczni Cesarskiej. Rezultaty domowo-piwnicznych poszukiwań zostaną przedstawione w mediach społecznościowych Stoczni Cesarskiej.