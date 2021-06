Stoły coworkingowe: odpowiedź na nowy model pracy w biurach

Lata dwudzieste XXI wieku to czas intensywnej ewolucji przestrzeni biurowej. Zmiany te odzwierciedlają głębokie przemiany społeczne spowodowane rozwojem Internetu i technologii mobilnych. Pandemia koronawirusa jedynie przyspieszyła ten nieuchronny proces. Sformalizowany model oparty na ośmiogodzinnym tygodniu indywidualnej pracy w biurze odchodzi do lamusa na dobre.

Praca organizowana jest dziś z reguły w systemie hybrydowym, co oznacza, że zadania wymagające pracy indywidualnej można wykonywać zdalnie z dowolnej lokalizacji, z biura korzystając wtedy, gdy z różnych powodów potrzebny jest kontakt ze współpracownikami. Z tego względu nowoczesne biura są przede wszystkim obszarami pracy zespołowej, gdzie współpraca niweluje niezdrową konkurencję, wspomaga kreatywność i relacje międzyludzkie, a pracownicy zyskują nowy wymiar podmiotowości. Współcześnie rozumiana ergonomia skupia się zatem, szeroko, na rozpoznawaniu potrzeb pracowników, a następnie na takim aranżowaniu przestrzeni biurowej, aby stworzyć zdrowe i komfortowe środowisko pracy dostosowane do danej organizacji.

Wspólna praca się opłaca

Korzyści ze wspólnej pracy są ogromne: taki model wzmaga kreatywność, obniża stres, podnosi motywację do pracy, a wydajność i produktywność są znacznie wyższe. Dobrze zaprojektowana przestrzeń coworkingowa sama będzie zachęcać do pracy zespołowej. Aby to osiągnąć, biuro musi zostać wyposażone w specjalne meble, które sprawią, że miejsce pracy będzie wygodniejsze i dostosuje się do nowych potrzeb.

Dedykowane rozwiązanie: stoły coworkingowe

Doskonałym przykładem takich rozwiązań są stoły coworkingowe krakowskiej marki EcoAcoustic. Duże blaty robocze pozwalające na łączną pracę kilku osób z bogatym wyposażeniem dodatkowym to bardzo elastyczne i wielofunkcyjne meble. W zależności od aktualnych potrzeb pracowników, stoły EcoAcoustic z linii Teamwork oraz Well Cowork mogą być mogą być miejscem pracy w trybie hot desk, miejscem szybkich kreatywnych spotkań, tzw. burzy mózgów, a nawet stołem projektowym. Stoły coworkingowe mogą również stanowić substytut sali spotkań w firmie, co zaoszczędzi wielu kosztów i niedogodności związanych z wydzielaniem przestrzeni konferencyjnej przy pomocy fizycznych przegród. Wspominając o czynniku ekonomicznym, należy również podkreślić, że wymiana klasycznych biurek na meble do pracy zespołowej pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na powierzchnie biurową.

Połączenie wielu elementów wyposażenia w jednym meblu sprawdza się w pracy kreatywnej i sprzyja zachowaniu uwagi na wykonywanym zadaniu. Stół Well Cowork dzięki zaopatrzeniu w organizery piórnikowe z płyty PET oraz lampy z przytulnym światłem, jest idealnym meblem do zadań wymagających skupienia. Stoły Teamwork L i Teamwork H dzięki dużej powierzchni blatu roboczego oraz zintegrowanemu oświetleniu nad blatem mogą być bardzo wygodnym miejscem do pracy nad wielkoformatową dokumentacją. Wszystkie modele stołów są wyposażone w gniazda zasilające lub mediaporty, dodatkowo można zastosować w nich ładowarki indukcyjne w blacie. Bogate wyposażenie oraz doskonałe, przemyślane, ergonomiczne wzornictwo sprawiają, że stoły coworkingowe EcoAcoustic są modelowym rozwiązaniem dedykowanym dla nowoczesnych przestrzeni pracy wspólnej, które sprawdzą się zarówno w nowo projektowanych biurach, jak i w modernizacji istniejących pomieszczeń.