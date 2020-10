Studia, które łączą świat biznesu i designu

Obie płaszczyzny wzajemnie się przenikają i trudno wyobrazić sobie jedno bez drugiego, a zdaniem wielu… biznes i design stanowią jedność, bo choć to dwie odmienne perspektywy, to obie są skierowane w tę samą stronę. To z myślą o obu tych łączących się dyscyplinach Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, wspólnie z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, otwiera szóstą edycję programu Total Design Management.

We współczesnych realiach coraz większą rolę odgrywają tzw. design managerowie, którzy koordynują prace interdyscyplinarnych zespołów wdrożeniowych z udziałem projektantów wzornictwa. Nacisk na rozwój produktu to odpowiedź na rosnącą rynkową konkurencyjność, która z kolei przekłada się na generyczność. Wyzwaniem design managera jest znalezienie optymalnego point of difference, czyli czegoś, co wyróżnia dany produkt czy usługę na tle innych. Im wspomniany point of difference jest skuteczniejszy i lepiej dopracowany, tym większa szansa na sukces produktu na rynku.

Trudno nie spotkać się też z opinią, że design związany jest przede wszystkim z estetyką i wyglądem, a nie z funkcjonalnością. To mit i kompletne zaprzeczenie tej idei – bo funkcjonalność jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza. Ideą designu jest przecież poszukiwanie rozwiązań pewnych problemów. Nie bez powodu bowiem wykształciło się określenie design thinking, które funkcjonuje od niedawna, a którego główna myśl towarzyszy wielu projektantom od lat.

Spojrzenie z dwóch perspektyw

Zarówno znalezienie point of difference, jak i myślenie projektowe to kluczowe zagadnienia, towarzyszące Total Design Management, czyli programowi studiów, łączącemu świat biznesu i designu. To wspólna inicjatywa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. TDM jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę profesjonalizacji zawodu menedżera designu i jest skierowany zarówno do projektantów, architektów, programistów, grafików czy przedstawicieli studiów projektowych, jak i dyrektorów, menedżerów, technologów, przedsiębiorców czy ludzi biznesu, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych produktów i usług. Jest podzielony na cztery moduły, a oba są zaprojektowane tak, by mogli z nich czerpać tak przedstawiciele środowiska biznesowego, jak i grupy projektantów.

- Wywodzę się z tej drugiej grupy. Szukałem studiów, które pozwoliłyby spojrzeć po 10 latach prowadzenia własnej działalności, ale również nowej inspiracji, nowego spojrzenia na design w biznesie czy pogłębienia dotychczas zdobytej wiedzy – tłumaczy Aleksander Koczy, właściciel firmy projektowej SaltPepper Brand Design. Największą zaletą zajęć było to, że prowadziły je osoby z doświadczeniem w obu dziedzinach. To ludzie biznesu i ludzie sztuki. Jeśli ktoś szuka takich osób, kontaktów i takiej wiedzy z pogranicza biznesu i projektowania, to na TDM ją znajdzie. Cennym doświadczeniem było poznanie osób zwłaszcza z obszaru biznesu, które są często osobami zamawiającymi pewne produkty czy usługi albo decydentami w swojej firmie. Dobrze było poznać ich perspektywę i w ogóle spojrzeć na projektowanie z wielu różnych pozycji. Jestem zdania, że nie ma dobrego produktu bez designu i bez biznesu. Bez ich spójnej wizji, bez odpowiedniego planu wdrożenia, bez dobrego, wyróżniającego się projektu nie można utrzymać się na rynku. Połączenie obu tych dyscyplin to prosta droga do spektakularnego sukcesu – podkreśla.

Rekrutacja na program Total Design Management potrwa do 30 października. Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronie internetowej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.