Stworzą 100 punktów ładowania elektryków w dwa lata

Elektromobilność w Polsce rozwija się intensywnie, a do branży wkroczył właśnie Budimex. W towarzystwie doświadczonego partnera, spółki Elocity i z ambitnymi planami stworzenia 100 punktów ładowania w ciągu dwóch lat.

Budimex i Elocity będą dostarczać i zarządzać nowymi punktami ładowania samochodów elektrycznych, które będą dostępne w miejscach publicznych.

W planach jest stworzenie w ciągu 24 miesięcy ponad 100 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Budimex rozmawia już z kilkudziesięcioma samorządami, deweloperami i inwestorami.

- Elektromobilność to naturalny kierunek naszego rozwoju po pierwszych inwestycjach w farmy wiatrowe na lądzie. Od dłuższego czasu analizujemy, w jakim kierunku rozwija się ta branża. Uznaliśmy, że teraz jest najlepszy moment, aby powołać dedykowaną spółkę, która będzie rozwijać w naszej Grupie obszary związane z elektromobilnością – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex

- Szukając partnera, przeanalizowaliśmy oferty wiodących dostawców oprogramowania do zarządzania infrastrukturą stacji ładowania samochodów elektrycznych i to właśnie model biznesowy Elocity uznaliśmy za najbardziej odpowiadający naszym potrzebom. Nie bez znaczenia były również bardzo dobre opinie o firmie operatorów i właścicieli stacji ładowania. To Polska spółka, z dużym potencjałem i pozytywnym feedbackiem u dostawców sprzętu. Jest idealnym partnerem dla naszej Grupy – zaznacza Jakub Długoszek, Dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Północ

– W tej chwili Budimex rozmawia już z kilkudziesięcioma samorządami, deweloperami i inwestorami. Planuje w ciągu 24 miesięcy stworzenie ponad 100 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Oferujemy na nasz koszt instalację gotowych stacji ładowania pojazdów, serwis i zarządzanie systemem. Po stronie naszych partnerów pozostaje jedynie udostępnienie powierzchni – dodaje Jakub Długoszek z Budimeksu.

Coraz bliżej zeroemisyjnego transportu

Podpisana właśnie umowa zakłada nabycie przez Budimex licencji na system Elocity dla własnych stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania dla odbiorców indywidualnych. Ogólnodostępne stacje będą dostępne w aplikacji Elocity, w której znajduje się już ponad 280 punktów, a liczba ta stale rośnie. Elocity specjalizuje się w zarządzaniu stacjami ładowania firm inwestujących w elektromobilność. Dzięki rozwiązaniom technologicznym partnerzy Elocity mogą błyskawicznie uruchamiać infrastrukturę bez konieczności dodatkowych zasobów.

- Od początku stawiamy sobie ambitne cele, dzięki którym jesteśmy obecnie jednym z liderów elektromobilności w Polsce - mówi Michał Baranowski, CEO Elocity - Intensywny rozwój naszej sieci możliwy jest między innymi właśnie dzięki inwestorom i firmom, które ufają naszemu doświadczeniu. Współpraca z Budimeksem to kolejny, duży krok, zarówno dla samego Elocity, jak i dla stale rosnącej grupy kierowców wybierających ekologiczne, elektryczne samochody. Wzrost zainteresowania dużych inwestorów tematyką elektromobilności pokazuje, że najwyższy czas dostrzec biznesowy potencjał branży - zaznacza Baranowski.

Rynek elektromobilności w Polsce się rozwija

Obie firmy wiążą ze współpracą spore nadzieje i nastawiają się na długofalowe działania. Łączy je otwartość, podobne cele i spójne spojrzenie na kwestie dotyczące rozwoju zeroemisyjnego transportu w naszym kraju.

- Bardzo się cieszymy, że Budimex znajdzie się w gronie firm budujących rynek elektromobilności w Polsce - podkreśla Jakub Długoszek - Od lat wyznaczamy standardy w branży budowlanej, teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Bycie częścią rewolucji transportowej traktujemy nie tylko jako zaszczyt, ale również jako nasz wkład w ochronę środowiska i pozytywną zmianę dotychczasowych standardów motoryzacyjnych - zaznacza Budimex.