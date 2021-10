Sukces gdańskich urbanistów na 17 Biennale Architektury 2021 w Wenecji

Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą naukowcy z Politechniki Gdańskiej, przedstawił wyniki swoich badań na prestiżowym Biennale Architektury w Wenecji – najważniejszym na świecie wydarzeniu środowiska architektów. Projekt CRUNCH ma na celu prognozowanie możliwości innowacyjnego wykorzystania takich zasobów jak woda, energia czy żywność, aby efektywniej nimi gospodarować w przyszłości. W jego przebieg zaangażowały się Miasto Gdańsk oraz Olivia Centre.

Tematem przewodnim tegorocznego Biennale jest pytanie określone przez Hashima Sarkisa, kuratora wystawy: „Jak będziemy żyć razem w przyszłości?”. Ekspozycje i dyskusje ogniskują się wokół zagadnień związanych ze zmianami, jakie w myśleniu o mieście łączą się z postpandemiczną rzeczywistością i właśnie prognozowaniem życia w mieście i racjonalnego korzystania z jego zasobów dotyczy projekt badawczy prowadzony przez naukowców z całego świata z udziałem kadry Politechniki Gdańskiej.

Projekt zakłada analizę zmian, jakie zaszły w codziennym trybie życia mieszkańców Gdańska w okresie pandemii i gospodarowanie dostępnymi zasobami odpowiednio do zmieniających się potrzeb mieszkańców miast. W interdyscyplinarnym zespole znaleźli się nie tylko pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, ale również naukowcy ze Szwecji, USA, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i Niderlandów. CRUNCH realizowany jest w partnerstwie Miasta Gdańsk, Politechniki Gdańskiej oraz Olivii Centre. Efektem dotychczasowych prac jest nieinwazyjny system pomiarowy, pozwalający analizować ruch miejski. - W projekcie CRUNCH dzięki zaangażowaniu i współpracy środowiska miejskiego, naukowego i biznesowego, udało nam się wypracować szereg innowacyjnych rozwiązań – podkreśla prof. Joanna Bach-Głowińska z Politechniki Gdańskiej.

Obecnie trwają badania na jednym z gdańskich węzłów przesiadkowych (integracyjnych) komunikacji miejskiej w dzielnicy Oliwa. Etapem realizacji projektu będzie stworzenie przyjaznej mieszkańcom zielonej przestrzeni w sercu oliwskiej pętli tramwajowej, co spotkało się również z dużym uznaniem Rady Dzielnicy Oliwa. Zieleń i mała architektura w jej sercu powstaną w konsultacji z okolicznymi mieszkańcami. W przyszłości na podstawie badań przepływu ludzi przez takie węzły integracyjne ma powstać model prototypowania przestrzeni miejskich, co pozwoli na ekologiczne gospodarowanie zasobami i zrównoważone planowanie miast. W planach jest model samowystarczalnego osiedla CRUNCH czy współmodalny węzeł sąsiedzki. - Mamy tutaj do czynienia nie tylko z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań teoretycznych, ale przede wszystkim z testowaniem i wdrażaniem ich w kontekście konkretnych przestrzeni miejskich – mówi Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska. - Same korzyści dla pasażerów, naukowców i władz samorządowych. Bardzo wspieramy takie projekty – dodaje Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

W największym centrum biznesowym w Polsce wykorzystujemy najciekawsze i najbardziej innowacyjne opracowania naukowców z całego świata, które możemy wdrożyć w naturalnym środowisku z korzyścią dla badań naukowych, jak i naszych Rezydentów. – mówi Bogusław Wieczorek z Olivia Centre. Z kolei Marcin Szpak, odpowiedzialny za rozwój nowoczesnych technologii modułowych w Olivii dodaje: Szukamy nowych rozwiązań budowlanych w formie budownictwa modułowego. Opracowana przez nas technologia ma charakter cyrkularny, gdyż budynek lub chociażby jego poszczególne elementy mogą być kilkukrotnie wykorzystywane w cyklu ich użytkowania.

Crunch został już zaprezentowany na licznych kongresach naukowych, m.in. w czasie Kongresu Innowacji Zrównoważonego Rozwoju (SRI2021) w Brisbane i na Biennale Architektury w Wenecji.