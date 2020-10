Sukces polskich architektów w międzynarodowym konkursie

Pracownia architektoniczna AP Szczepaniak zdobyła nagrodę Award Winner w międzynarodowym konkursie European Property Awards 2020-2021. Doceniony został projekt inwestycji Starter III – wrocławskiego mikroapartamentowca o charakterystycznej elewacji. Ma on szansę na kolejne wyróżnienie podczas wirtualnej gali konkursu odbywającej się w grudniu.

REKLAMA

Nagrody w ramach European Property Awards są przyznawane już od 27 lat. Projekty oceniane są przez jury składające się z ponad 80 niezależnych specjalistów. Starter III został uhonorowany w kategorii Mixed-use, czyli budynków łączących różne funkcje, w tym przypadku hotelową z usługową.

Nagrodzony Starter III to mikroapartamentowiec zlokalizowany w centrum Wrocławia, w pobliżu Dworca Głównego i galerii handlowej Wroclavia. Ma 6 pięter i mieści 255 komfortowych lokali o metrażach zaczynających się od 12 mkw. Na parterze budynku przewidziane są lokale usługowe i części wspólne, takie jak pralnia i siłownia. To trzeci Starter, który powstał we Wrocławiu. Wszystkie zostały zaprojektowane przez AP Szczepaniak. Ich inwestorem są Dolnośląskie Inwestycje S.A.

Projekt wyróżnia charakterystyczna, geometryczna elewacja. Gra w rozplanowaniu okien zaciera granice między piętrami. Ze względu na swój nietypowy wygląd przez wielu wrocławian budynek nazywany jest Tetrisem. – Starter III to budynek jednocześnie nowoczesny, wielowymiarowy, a z drugiej strony doskonale wkomponowany w otaczającą go historyczną zabudowę. Udało nam się to osiągnąć m.in. dzięki zastosowaniu klinkierowej okładziny nawiązującej do przylegających budynków z przełomu XIX i XX wieku. Nowoczesna kolorystyka jest natomiast ukłonem ku sąsiadującej, nowoczesnej galerii handlowej – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak, dyrektor zarządzająca w pracowni AP Szczepaniak.

AP Szczepaniak to wrocławska pracownia architektoniczna o ponad 20-letnim doświadczeniu. Dziś jej zespół liczy ok. 50 architektów. Są pionierami mikropapartamentowców w Polsce – zaprojektowali pierwszy tego typu budynek, Starter I, spod ich ręki wyszły także Starter II, Starter III, Oxford24 czy Legnicka 60C.