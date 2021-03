Swarovski z nowym logo i koncepcją sklepów

Marka Swarovski debiutuje pod kierownictwem Dyrektor Kreatywnej Giovanny Engelbert, tworząc radosny świat, wołający „Ignite Your Dreams”. Towarzyszy temu zmiana logo z kultowym łabędziem oraz otwarcie nowych sklepów.

Ze swoją bogatą historią innowacji i szlifowania kryształów, firma Swarovski rusza do przodu z kolejnym rozdziałem – śmiałą wizją, która jest hołdem złożonym kryształowi we wszystkich jego formach. Marka Swarovski, uznawana za fundament w świecie designu, nauki, mody i rozrywki, debiutuje pod kierownictwem Dyrektor Kreatywnej Giovanny Engelbert, tworząc radosny świat, wołający „Ignite Your Dreams”.

– Swarovski to firma bazująca na innowacji i przeobrażeniach. Od 126 lat pozostajemy wierni naszemu DNA jako marka, a jednocześnie wychodzimy naprzeciw potrzebom rozwijającego się świata. Z niecierpliwością oczekujemy odsłonięcia tego nowego rozdziału naszej historii – rozdziału, który zdefiniuje nas jako prawdziwie kryształową ikonę stylu życia przyszłości – mówi Robert Buchbauer, Dyrektor Generalny.

Nowy łabędź Swarovskiego

Łabędź Swarovskiego, od dawna będący swoistym symbolem autoekspresji marki, przeszedł transformację pod okiem Engelbert i w jej koncepcji Wonderlab, opierającej się na wyobrażeniu świata kryształu. – Wonderlab to miejsce, gdzie spotykają się nauka i magia, gdzie zderzają się ze sobą ekstrawagancja i elegancja; to uczucie zachwytu, którego powinni doświadczyć wszyscy – zapraszamy do naszego nowego świata w firmie Swarovski – mówi sama Engelbert.

Łabędź ewoluował ze swojego ostatniego wcielenia i przybiera opływową formę – z wydłużoną szyją i sylwetką, która ma podkreślać nieustanny pęd marki do przodu. Łabędź symbolizuje wieczną miłość, która znajduje odzwierciedlenie w zamiłowaniu firmy Swarovski do kryształu. Adaptując się, a jednocześnie pozostając wiernym swojemu ikonicznemu symbolowi, Swarovski podkreśla dumę ze swego dziedzictwa oraz wizję przyszłości.

Nowy symbol marki Swarovski zwieńczono ośmiokątem przywodzącym na myśl opakowanie słodkości. Ośmiokąt symbolizuje odrodzenie i jest bezpośrednim ukłonem w stronę fasetowanego kryształu, oraz mistrzowskiego kunsztu marki.

Uczta dla zmysłów w nowej przestrzeni

Wonderlab ożywa wraz z otwarciem 28 sklepów Instant Wonder na najważniejszych rynkach świata. Począwszy od otwarcia pierwszego sklepu w Gallerii Vittorio Emanuele w Mediolanie 23 lutego 2021 r., kolejnych 27 sklepów zostanie otwartych w Ameryce Północnej, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku – wśród nich znajdą się nowe sklepy w Paryżu i Nowym Jorku.

Zaprojektowano je z myślą o odzwierciedleniu nadchodzącej kampanii reklamowej marki i nowego wizerunku. Goście zostaną zaproszeni do intrygującej przestrzeni, wzbogaconej o żywe kolory i faktury, metaliczne rzeźby oraz innowacyjne materiały, które zachęcają do eksploracji i wyrażania siebie. Sklepy Instant Wonder firmy Swarovski to urzeczywistnienie radosnego zachwytu, przypominające cukierkową krainę marzeń, wypełnioną pełną gamą kryształowych, lifestylowych ozdób – biżuterii, zegarków, figurek i akcesoriów. Tło sklepów stanowić będzie urzekająca sylwetka ośmiokątnego logo marki Swarovski, utworzonego z nowych firmowych opakowań.