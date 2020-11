Świat pokochał polskie szkło! Krosno Glass podbija zagraniczne rynki

Największymi miłośnikami polskiego szkła są Brytyjczycy i Niemcy, ale bardzo szybko rośnie popularność kieliszków, szklanek czy karafek z Krosna również w Hiszpanii, Francji i we Włoszech.









Krosno Glass to bez wątpienia jedna z kultowych polskich marek. Kieliszki, szklanki, patery czy salaterki są stałym elementem wyposażenia domów większości Polaków. Co ciekawe, firmie skutecznie udało się przekuć sukces krajowy na zbudowanie bardzo mocnej pozycji na rynkach międzynarodowych. Do tego potrzebna była przemyślana strategia marki, która umiejętnie połączy blisko stuletnie dziedzictwo (Krosno powstało w 1923 roku!) z nowoczesnymi formami sprzedaży i kontaktu z klientem. Efekt? Produkty sygnowane Krosno Glass eksportowane są do ponad 60 krajów na świecie, a to jeszcze nie koniec ambitnych planów producenta.

Doskonałym przykładem międzynarodowego sukcesu Krosna Glass jest współpraca z serwisem Amazon - największym na świecie sklepem internetowym, która rozpoczęła się w 2018 roku. Produkty marki są dostępne na 6 rynkach w Europie, wkrótce sprzedaż zostanie rozszerzona o kolejne kraje: Szwecję i USA. Rok do roku Krosno Glass osiągnęło na Amazon wzrost sprzedaży o 230%, a tylko podczas pierwszych 3 kwartałów tego roku zrealizowało 67.624 zamówień!

Największymi miłośnikami polskiego szkła z Podkarpacia są Brytyjczycy i Niemcy, ale bardzo szybko rośnie popularność krośnieńskich kieliszków, szklanek czy karafek również w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Wspomniane narody przykładają olbrzymią wagę do sztuki dekoracji stołu, dlatego popularność polskiego szkła należy traktować jako wyraz uznania dla jego designu i jakości. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozwój nowych kanałów dystrybucji. Kooperacja z Amazon jest realizacją jednego z filarów polityki Krosno Glass, a więc rozwoju sprzedaży online.

– E-commerce jest obszarem, który znacząco wpłynął na sposób, w jaki firmy starają się dotrzeć do swoich klientów i prowadzą biznes. Sprzedaż szkła również podlega tym mechanizmom oraz zmianom w sposobie zachowania konsumentów. W Krosno Glass doskonale zdajemy sobie sprawę, że ten proces to olbrzymie wyzwanie, ale też wielka szansa dla naszej firmy. Dlatego konsekwentnie rozwijamy swoje kompetencje i budujemy narzędzia, które, jesteśmy przekonani, pozwolą nam być jednymi z liderów sprzedaży w kanałach online w naszej branży – podkreśla Paweł Szymański, prezes Krosno Glass S.A.

Na podstawie dziesiątków tysięcy zamówień na Amazonie można śmiało wyłonić niekwestionowaną gwiazdę w ofercie Krosno Glass. Największym uznaniem zagranicznych klientów cieszy się kolekcja Avant-Garde, na którą składają się kieliszki do białego i czerwonego wina, piwa, szampana i margerity, szklanki, pokale do drinków, karafka oraz dzbanek.