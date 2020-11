Świąteczne dekoracje na Piotrkowskie w Łodzi. Będzie też jarmark

Mieszkańcy nie wyobrażają sobie gwiazdki bez świątecznej iluminacji Piotrkowskiej. Miasto rozpoczęło więc prace nad wieszaniem dekoracji. Na Piotrkowskiej mimo pandemii pozostanie też namiastka świątecznego, targowego klimatu jarmarku.

Ze względu na obostrzenia dotyczące handlu i odbywania się wydarzeń kulturalnych, ale przede wszystkim obawy o bezpieczeństwo odwiedzających, dłuższej refleksji wymagała decyzja dotycząca organizacji tradycyjnego, dorocznego jarmarku bożonarodzeniowego.

Po konsultacjach z Łódzkim Centrum Wydarzeń oraz wypracowaniu z partnerami nowej, bezpiecznej formuły, miasto postanowiło nie rezygnować z domków handlowych i tym samym pozostawić na Piotrkowskiej namiastkę świątecznego, targowego klimatu jarmarku.

Aby uniknąć gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób nie odbędą się żadne wydarzenia kulturalne, a stoiska zostaną rozmieszczone w odpowiednich odległościach. W planach jest rozciągnięcie rzędu domków na kilka dodatkowych przecznic, prawdopodobnie z początkiem przy al. Mickiewicza. Dostosowanie stoisk do obowiązujących zasad sanitarnych i ograniczenie ryzyka kumulowania się klientów będzie w tym roku priorytetem organizatorów. Punkty z gastronomią będą funkcjonować wyłącznie z opcją pakowania posiłków na wynos, a sprzedaż odbywać się będzie bezdotykowo.

– Udało się osiągnąć takie rozwiązania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo w trakcie tegorocznego jarmarku, a jednocześnie ocalą atmosferę, jaka towarzyszy łodzianom przy ulubionych świątecznych zwyczajach. Bardzo się cieszę, że nie musimy odbierać sobie przyjemności wybierania prezentów i wigilijnych specjałów na Piotrkowskiej – mówi Piotr Kurzawa, menadżer ulicy Piotrkowskiej.

Jest to jednocześnie wyraz solidarności ze sprzedawcami i organizatorami dorocznej imprezy, którzy z dnia na dzień stracili główne źródła dochodu, a także szansa na przetrwanie dodatkowych działalności, których pracownicy ze względu na ograniczenia gospodarcze nie mogą prowadzić sklepików i stoisk np. w galeriach handlowych. Firmie Jantom Art, przedstawicielom branży, organizacja łódzkiego jarmarku przywraca nadzieję i daje dużo motywacji.

– Wiosenny sezon dał nam poczucie braku sensu naszych działań, a zima wcale nie zapowiadała się lepiej. Partnerzy, którzy od lat z nami współpracują dzwonili z apelem, żebyśmy pomogli im przetrwać, bo inaczej będzie to ich ostatni sezon. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w Łodzi będziemy mogli nieco odbić się od dna. Zainteresowanie jest tak duże, że w planach jest postawienie większej niż co roku liczby domków – mówi Justyna Kleser, firma Jantom Art.

Zadowolenia z organizacji części wystawienniczej jarmarku nie ukrywają też przedsiębiorcy z Piotrkowskiej, których co roku odwiedzają klienci korzystający ze świątecznych atrakcji przygotowanych przez Miasto. Już 1 grudnia na Piotrkowskiej rozbłyśnie świąteczna iluminacja wraz z miejską choinką pod pomnikiem jednorożca. Dodatkowo w ramach wdzięczności wobec najbardziej obciążonego podczas pandemii sektora, w kilku miejscach pojawią się specjalne fotoramki z hasłami wyrażającymi wsparcie dla medyków.