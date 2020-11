Świąteczne iluminacje w Gdyni: trwa montaż

Ulubione, świąteczne ozdoby już niedługo będą mogli podziwiać mieszkańcy Gdyni. Jak co roku ulice, aleje i ronda rozbłysną biało-niebieskim światłem. Nie zabraknie też świetlnych instalacji w wielu dzielnicach.

– Jesteśmy w trudnym czasie pandemii. Ale nie zapominamy, że to też bardzo wyjątkowy okres świątecznego oczekiwania. Dlatego, zgodnie z tradycją, przyozdobimy nasze miasto na święta. Światło jest symbolem nadziei i będzie ono nam towarzyszyć w przestrzeni miejskiej w postaci tych świetlnych ozdób. Chcemy, aby podczas wieczornych podróży czy spacerów nasi mieszkańcy doświadczali radości i mogli podziwiać iluminacje na placach, skwerach i ulicach – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Mieszkańcy będą mogli zobaczyć gdyńskie iluminacje w mikołajkowy wieczór 6 grudnia, dokładnie w momencie uruchomienia standardowego oświetlenia ulicznego.

–Po raz kolejny raz nasze gdyńskie iluminacje wprowadzą mieszkańców w wyjątkowy klimat świąt. Na placach i skwerach pojawią się znane i lubiane biało-niebieskie żagle, a szpalery drzew wzdłuż ulicy Świętojańskiej i Starowiejskiej rozbłysną niebieskimi światełkami. Zadbamy też o przestrzenne iluminacje w północnych dzielnicach miasta oraz w rejonach skrzyżowań na ulicy Morskiej – podkreśla Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta.

W tym roku gdyński Zarząd Dróg i Zieleni zawarł nowe, 4-letnie umowy z firmami, która będą odpowiedzialne za montaż, utrzymanie oraz demontaże świątecznych ozdób. Wiele z dekoracji wymaga jednak dodatkowego sprawdzenia przed ponowną instalacją.

– Najtrudniejsze do montażu są wiszące sznury świetlne, które ozdabiają m.in. korony drzew na ul. Świętojańskiej czy Starowiejskiej. Sznury muszą oplatać korony drzewek na tzw. „okrętkę” . Jest to pracochłonne i misterne zadanie, bo montaż i demontaż tych iluminacji musi zostać przeprowadzony w taki sposób, aby nie doprowadzić do uszkodzenia lub złamania gałęzi – tłumaczy inż. Robert Kowalski, koordynujący to zadanie z ramienia ZDiZ.

Tradycyjnie świetlne ozdoby pojawią się na głównych ciągach komunikacyjnych oraz placach, rondach na terenie Śródmieścia oraz Wzgórza św. Maksymiliana. Przyozdobione zostaną nie tylko słupy trakcyjne, latarnie, ale też drzewa. Nie zabraknie efektownych, przestrzennych dekoracji świetlnych w postaci żagli ustawionych przy węzłach przesiadkowych, placach oraz skwerach. Zauważą je nie tylko kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, ale też mieszkańcy spacerujący w okolicach skweru Kościuszki.

Podobnie jak w poprzednich latach również na terenie gdyńskich dzielnic pojawią się kilkumetrowe, świetlne żagle. Są to komplety iluminacji złożone z 3 form przestrzennych w kształcie żagli z niebiesko-białymi wiszącymi sznurami świetlnymi. Mają od 3 do 5 metrów wysokości. Ozdoby te zostały wykonane z metali lekkich, które nie ulegają korozji.

Koszt montażu oraz demontażu wszystkich iluminacji w sezonie 2020/2021 wyniesie ok. 300 tysięcy złotych.