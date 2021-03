Światowy Dzień Wody. Zagrożony system krwionośny planety

Zbliżający się Światowy Dzień Wody ma zwrócić uwagę na rzecz oczywistą, że o wodę musimy dbać. Niestety rzeki, które są kluczowe dla zapewnienia wody na Ziemi, są w coraz gorszym stanie.

Stan zasobów wodnych na świecie jest bardzo zły. Gwałtowny wzrost liczby ludności, industrializacja, zmiana klimatu oraz intensywne gospodarowanie przez człowieka zasobami planety, mają ogromny wpływ na stan wody na Ziemi. Ochrona zasobów wodnych powinna zatem stać się priorytetem działań władz krajowych i międzynarodowych.

Zagrożony system krwionośny planety

System rzeczny, to system krwionośny naszej planety, bez niego nie ma życia. Sprawnie funkcjonujący pomaga nam odbudowywać zasoby wodne na Ziemi. W Polsce mamy 150 tys. km rzek, ale jedynie ok. 20% z nich pozostało w stanie zbliżonym do naturalnego. Wciąż wywierana jest na nie ogromna, niszcząca presja. Stawiane są na nich bariery, regulowane są brzegi czy pogłębianie koryta. Realizacja planów związanych z użeglowieniem Wisły spowoduje destrukcję systemu rzecznego w Polsce. Zagrożone są jednak nie tylko duże rzeki, ale przede wszystkim te małe, które systematycznie, pod pozorem „prac utrzymaniowych”, pozbawione są swoich naturalnych cech, zapewniających równowagę ich ekosystemów.

W Światowy Dzień Wody poznajmy rzeki

Mimo tak wielu zagrożeń, wciąż mamy w Polsce unikatowe w skali kontynentu rzeki, które wiją się swobodnie wśród bujnej roślinności, będąc ostoją dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Co ważne – pełnią one istotne funkcje w oczyszczaniu wody i zatrzymaniu jej lokalnie w glebie, ograniczając tym samym skutki suszy. Dlatego właśnie w Światowym Dniu Wody powinniśmy przypomnieć sobie o ekosystemie, który jest dla nas dostarczycielem wody. Nadchodzi wiosna, czas, kiedy chętniej wychodzimy z domu i mamy więcej okazji do obcowania z przyrodą. Stęsknieni za naturą, jesteśmy bardziej wyczuleni na zmiany, jakie w niej zachodzą i otwarci na obserwacje tego, co się dookoła nas dzieje. Dlatego właśnie ten czas może być idealną chwilą, aby rozpocząć nową przygodę z poznawaniem rzek dzięki kartom edukacyjnym Strażników Rzek WWF, przygotowanym przez Fundację WWF Polska. Dzięki nim zarówno dzieci jak i dorośli, mogą zdobywać wiedzę na temat rzek i tego co żyje wokół nich.

Dzięki kartom i zawartym w nich zadaniom, ciekawostkom, a także grom, podczas wiosennej wyprawy możemy dowiedzieć się, jak funkcjonują te ważne dla nas ekosystemy oraz jak ważną rolę pełnią one w przyrodzie. Zgromadzona jest w nich wiedza geograficzna, wiedza o roślinach i zwierzętach oraz zagadnienia związane z wpływem rzek na ludzi. Pokazane są także zagrożenia, z którymi obecnie mierzą się rzeki oraz podpowiedzi, jak można działać dla ich dobra.

Karty edukacyjne Strażników Rzek WWF są uzupełnieniem oferty edukacyjnej przygotowanej przez WWF Polska. Fundacja stworzyła je głównie z myślą o nauczycielach zerówek, klas I-III szkoły podstawowej, a także rodziców prowadzących edukację domową. Jednak skorzystać może z nich każdy, kto chce dowiedzieć się, jak funkcjonują ekosystemy rzeczne. Można skorzystać z nich w ramach lekcji w szkole i przedszkolu lub po prostu na spacerze z rodziną. Poprzez prowadzenie samodzielnych badań i eksperymentów dostarczają nie tylko rozrywki, ale przede wszystkim rozwijają i stanowią świetny sposób na przyswojenie wiedzy. Autorzy zachęcają do spacerów i gier nad rzeką, dokonywania własnych obserwacji, co wraz z nadchodzącą wiosną może okazać się szczególnie zachęcające.

Karty edukacyjne Geberit udostępnił przez program Librus. Można pobrać za darmo ze strony: https://portal.librus.pl/preview/advertisements/3324?token=72tyGN3IP7fqTViruG168k5JIT8N4QpvgesrB6EhYRAV5WImsf