Szafy odświeżające trafiły do szpitali zakaźnych

Samsung podarował zakaźnym szpitalom jednoimiennym, zrzeszonym w Polskiej Federacji Szpitali oraz Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA, szafy odświeżające ubrania AirDresser.

Pracownicy służby zdrowia każdego dnia walczą o zdrowie pacjentów dotkniętych skutkami epidemii. W szpitalach jednoimiennych, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i medyków, niezwykle istotne jest zachowanie najwyższego standardu warunków sanitarnych Jednym z kryteriów jest zapewnienie czystych uniformów personelowi, zajmującemu się chorymi. Tradycyjne procedury czyszczenia specjalistycznej odzieży są czasochłonne i nie zawsze pozwalają efektywnie pozbyć się zanieczyszczeń. Dlatego marka Samsung postanowiła przekazać do wybranych szpitali jednoimiennych, zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali oraz do szpitala MSWiA, swoją nowość rynkową – szafy odświeżające AirDresser. Urządzenia te pozwalają na szybkie i dokładne wyczyszczenie* ubrań, które następnie nadają się natychmiast do założenia.

– W imieniu Polskiej Federacji Szpitali #PFSz, a szczególnie w imieniu obdarowanych szpitali bardzo dziękuję firmie Samsung za przekazanie szaf odświeżających ubrania AirDresser. Pragnę podkreślić świetną współpracę z przedstawicielami firmy na wszystkich etapach projektu, począwszy od nawiązania z nami kontaktów, a skończywszy na dostarczeniu urządzeń do szpitali. Spotkaliśmy się z wysokiej klasy odpowiedzialnością społeczną międzynarodowej korporacji obecnej od wielu lat na polskim rynku. Podarowane szpitalom urządzenia przyczynią się nie tylko do dalszej walki z COVID-19, ale także do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu higieny odzieży personelu szpitali. Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców szpitali w Polsce, aktywną także na forum międzynarodowym jako przedstawiciel polskich szpitali. Chętnie koordynujemy projekty pomocowe dla szpitali, szczególnie w czasach pandemii COVID-19. Dziękuję także Urszuli Szybowicz, menedżerowi projektów #PFSz za sprawne zarządzanie przedsięwzięciem ze strony #PFSz” – powiedział Jarosław J. Fedorowski, Prof. uniw., MD, PhD, MBA, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Pomoc w walce z wirusami

Testy przeprowadzone w Laboratorium Uniwersytetu Koreańskiego dowiodły, że AirDresser podczas programu czyszczenia o nazwie „Dezynfekcja” potrafi usunąć z odzieży do 99,9% trzech typów wirusów: adenowirusów, wirusów grypy, herpeswirusów – oraz dwóch typów bakterii – Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) oraz Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty). Z kolei badania przeprowadzone przez Intertek, globalnego lidera w badaniach i certyfikacji produktów, wykazały, że Samsung AirDresser podczas tego samego programu usuwa do 99% roztoczy i kurzu. Dużym ułatwieniem dla szpitali jest także fakt, iż szafa parowa AirDresser nie wymaga bezpośredniego podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, może być więc ustawiona w dowolnym miejscu np. na korytarzu lub w pokoju przeznaczonym do odpoczynku.