Szczyt klimatyczny z pierwszym w historii Pawilonem Wodnym

W ramach trwającego w Glasgow szczytu klimatycznego COP26, zainicjowano pierwszy w historii Pawilon Wodny – The Water Pavilion, zwracając uwagę na rolę wody w kryzysie klimatycznym.

REKLAMA

Szacuje się, że gospodarka wodna odpowiada obecnie za ok. 10 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Dlatego też w ramach trwającego w Glasgow szczytu klimatycznego COP26, zainicjowano pierwszy w historii Pawilon Wodny – The Water Pavilion.

Pawilon jest platformą do wielu wydarzeń i dyskusji skoncentrowanych na roli gospodarki wodnej w kontekście realizacji celów porozumienia paryskiego.

To również efekt współpracy ponad 30 organizacji, rządów oraz firm związanych

z sektorem wodnym. Podjęły one nie tylko dyskusję, ale również zobowiązanie do osiągnięcia zeroemisyjności – w ramach kampanii wspieranej przez ONZ „Race to Zero”.

Temat zarządzania zasobami wodnymi oraz sposoby na obniżenie emisyjności całego sektora stały się na tyle istotne, że podczas tegorocznego szczytu klimatycznego uruchomiono po raz pierwszy w historii Pawilon Wodny. W trakcie odbywających się tam dyskusji poruszono najważniejsze kwestie związane z gospodarką wodną, szczególnie na temat roli wody w kryzysie klimatycznym. W debatę nad przyszłością tej gałęzi gospodarki i jej wpływu na środowisko zaangażowanych jest ponad 30 organizacji, rządów oraz firm związanych z sektorem wodnym.

Wodny wyścig do zera

Podczas COP26 przedstawiono również organizacje użytku publicznego i firmy z sektora wodnego, które podjęły zobowiązanie „Race to Zero”. To kampania ONZ w zakresie zmian klimatu, w której biorą udział współpracujący ze sobą partnerzy z całego świata. Jej celem jest promowanie wizji dostarczania usług wodnych, przy zerowej emisji gazów cieplarnianych netto.

– Dzisiejsze systemy wodne są źródłem emisji gazów cieplarnianych. Dzięki technologiom, można niewielkim kosztem obniżyć ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Jako jeden z czołowych przedstawicieli branży dysponujemy już rozwiązaniami pomagającymi osiągnąć neutralność emisyjną, jak również sami podjęliśmy zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym łańcuchu wartości przed 2050 rokiem. Zachęcamy do tego również innych. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu całego sektora, możemy sprostać kluczowym wyzwaniom i odegrać ogromna rolę ratowaniu naszej planety – powiedział Rafał Bonter, Prezes Xylem Water Solutions Polska.

– Z roku na rok zmiany klimatyczne coraz bardziej postępują i nie możemy dłużej tego ignorować. Naukowcy już od dawna apelują, że należy zmienić nasze podejście do zarządzania zasobami naturalnymi, w tym m.in. wodą. Stosując nowe podejście do zarządzania wodą, jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć ślad węglowy. Mamy nadzieję, że coraz więcej organizacji zajmujących się technologiami wodnymi wyznaczy sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji. Zależy nam, aby zobowiązanie ze strony firmy Xylem znalazło odzwierciedlenie wśród innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych poprzez przystąpienie do inicjatywy „Race to Zero” – powiedziała Cate Lamb, dyrektor ds. Bezpieczeństwa wodnego w Carbon Disclosure Project, organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska, działającej przy ONZ.