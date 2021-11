Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej rusza z siódmą edycją programu Total Design Management

Trwa siódma edycja programu Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, w ramach którego trwa rekrutacja na studia Total Design Management. Za projektem stoi przekonanie, że design i biznes stanowią nierozerwalną całość.

Do 19 listopada potrwa rekrutacja na studia Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

To siódma edycja programu, współtworzonego z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego i adresowanego do przedstawicieli środowisk biznesu i designu.

Total Design Management to roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym.

Design i biznes stanowią nierozerwalną całość – to idealne połączenie pozwalające stworzyć drogę do sukcesu. Chociaż na pozór to odmienne perspektywy, tak naprawdę obie są skierowane w tę samą stronę. Dobry produkt nie powstanie bez projektu i bez uwzględnienia biznesowej perspektywy.

Rola design menagera

Zadaniem design managerów jest koordynacja prac interdyscyplinarnych zespołów wdrożeniowych z udziałem projektantów wzornictwa - we współczesnych realiach ich funkcja staje się coraz bardziej niezbędna. Wyzwaniem design managera jest znalezienie optymalnej cechy wyróżniającej produkt lub usługę na tle konkurencji, tzw. point of difference. Im jest on skuteczniejszy i bardziej doprecyzowany, tym większa szansa powodzenia na rynku. Ideą designu jest poszukiwanie rozwiązań różnych problemów.

Dlatego dużym mitem, jest powszechnie pojawiająca się opinia, że design związany jest przede wszystkim z estetyką i wyglądem, natomiast funkcjonalność stanowi dla niego cechę drugorzędną. Tak naprawdę ten pogląd jest zaprzeczeniem prawdziwej idei designu. Nie bez powodu bowiem wykształciło się określenie design thinking, którego główna myśl towarzyszy wielu projektantom od lat. Dla designu funkcjonalność jest równie ważna co estetyka, o ile nie ważniejsza.

Do kogo skierowany jest TDM?

Z myślą o obu tych łączących się dyscyplinach Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, wspólnie z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, prowadzi rekrutację na siódmą edycję programu Total Design Management. To roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym.

Zarówno znalezienie point of difference, jak i myślenie projektowe to towarzyszące Total Design Management kluczowe zagadnienia, pozwalające stworzyć idealną fuzję świata biznesu ze światem designu. - To inicjatywa skierowana do kreatywnych ludzi z innowacyjnym podejściem do życia, chcących poszerzyć horyzonty poprzez zdobycie kompetencji design managera. Zatem TDM jest stworzony zarówno dla projektantów, architektów, programistów, grafików, przedstawicieli studiów projektowych, jak i dyrektorów, managerów, technologów, przedsiębiorców czy ludzi biznesu, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych produktów i usług – tłumaczy dr inż. Grażyna Rembielak, kierownik programu Total Design Management w Szkole Biznesu PW.

Program został podzielony na cztery moduły, w taki sposób, by mogli z nich czerpać zarówno przedstawiciele środowiska biznesowego, jak i grupy projektantów. Rekrutacja na program Total Design Management potrwa do 19 listopada. Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronie internetowej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.