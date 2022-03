Szkoły walczą o laboratoria biologiczno-chemiczne

Aż 158 szkół podstawowych z całej Polski dołączyło do najnowszej edycji programu społecznego „Koloratorium”, w którym nagrodą są w pełni wyposażone pracownie biologiczno-chemiczne.

W tegorocznym programie „Koloratorium” wzięło udział 158 szkół podstawowych. 30 z nich awansowało do kolejnego etapu.

Wielki finał „Koloratorium” odbędzie się 1 czerwca br., w Dzień Dziecka, kiedy to poznamy zwycięskie szkoły, w których powstanie 10 w pełni wyposażonych, nowoczesnych laboratoriów biologiczno-chemicznych.

Za nami już pierwszy etap akcji – znamy 30 placówek, które wykonując kolejne konkursowe zadania i zdobywając punkty w rankingu, przeszły do finałowego etapu. Do zdobycia są nowoczesne pracownie biologiczno-chemiczne i inne atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 250 000 zł.

Program „Koloratorium” już na dobre wpisał się w kalendarz aktywności szkół podstawowych z małych miejscowości w całej Polsce. Wyjątkowa akcja pozwala wprowadzić szkolne lekcje chemii i biologii na jeszcze wyższy poziom, daje uczniom możliwość odkrywania i rozwijania pasji do przyrody, a nauczycielom dostarcza inspiracji oraz ciekawych konspektów edukacyjnych.

Do najnowszej edycji „Koloratorium” dołączyło aż 158 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Mimo trudności związanych z organizacją nauki w trybie zdalnym i hybrydowym, szkoły bardzo licznie wzięły więc udział w akcji.

Za nami runda zasadnicza programu, która trwała do 18 marca br.– awansowało do niej 30 szkół z największą liczbą punktów w rankingu. Szkoły zbierały punkty za wykonywanie różnorodnych aktywności, m.in. przeprowadzanie lekcji na podstawie konspektów z „Koloratorium” czy też zorganizowanie wydarzeń w ramach szkolnego lub domowego laboratorium zdrowia. Premiowany punktowo był także udział uczniów z danej placówki w konkursie indywidualnym, gdzie do zdobycia jest 10 hulajnóg elektrycznych.

Teraz przed 30 szkołami etap finałowy, gdzie ich zadaniem jest przygotowanie krótkiego filmu nawiązującego do tematyki programu. Wielki finał „Koloratorium” odbędzie się 1 czerwca br., w Dzień Dziecka, kiedy to poznamy zwycięskie szkoły, w których powstanie 10 w pełni wyposażonych, nowoczesnych laboratoriów biologiczno-chemicznych.

Oto lista 30 szkół, które awansowały do wielkiego finału „Koloratorium”

1. Zespół Szkół w Pustyni

2. Niepubliczna Szkoła w Błędowej Zgłobieńskiej

3. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie

4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

5. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Pustkowie

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej

7. Zespół Szkół w Rolach

8. Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

9. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza Stary Kębłów

10. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skopaniu

11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Borkowo Kościelne

12. Szkoła Podstawowa w Boguszy

13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie

14. Zespół Szkół w Zawadzie

15. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

16. Szkoła Podstawowa w Kaletniku

17. Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim

18. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Maszewie

19. Zespół Szkół w Fiukówce

20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu

21. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Stasiówce

22. PSP im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wysokim Kole

23. Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek w Drużynach

24. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni

25. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Joninach

26. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Antolce

27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie

28. Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Knurowie

29. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Kłodawie

30. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu