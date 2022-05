Sztuka miejska w przestrzeniach Elektrowni Scheiblera. Ruszają wakacyjne wystawy

Łódzka Fuzja przygotowała cykl wakacyjnych wydarzeń skupiających się m.in. na tematyce miejskiej ekologii i społecznej odpowiedzialności. Inicjatywę otworzą dwie wystawy sztuki miejskiej.

Wakacyjny cykl wydarzeń w łódzkiej Fuzji otworzą dwie wystawy sztuki miejskiej przygotowane przez Fundację Urban Forms we współpracy z Egonem Fietke i Carne.



Wystawy odbędą się w scenografii zabytkowej kotłowni Elektrowni Scheiblera.

Wernisaż pierwszej z ekspozycji odbędzie się już 3 czerwca.

W tym roku sezon wakacyjny w Fuzji zaczyna się już w czerwcu.

– Na najbliższy miesiąc przestrzeń zabytkowej kotłowni w Elektrowni Scheiblera postanowiliśmy oddać artystom, w których twórczości manifestują się wartości leżące także u podstaw Fuzji: uważność na miejską ekologię i kulturowe dziedzictwo Łodzi – mówi Dominika Telega-Bałdyga z Echo Investment, zapowiadając dwie artystyczne wystawy, które w czerwcu będzie można obejrzeć w wyjątkowym wnętrzu secesyjnej elektrowni na terenie Fuzji.

Przestrzenna instalacja

Pierwsza wystawa – „Zastęp Siedmiorga i Księżniczka Srebrnej Gwiazdy” Andrzeja Miastkowskiego to cykl rzeźb, płócien i innych obiektów artystycznych, które stworzą przestrzenną instalację. Obiekty zbudowane są z masy papierowej, makulatury, gałęzi, rolek po przędzy z opuszczonych łódzkich fabryk.

Ich dopełnieniem będą wielkoformatowe płótna z minimalistycznymi przedstawieniami oraz pierwszy publiczny pokaz dokumentujący realizowany od 2014 r. cykl „Cienie”, czyli 223 zdjęcia efemerycznych kształtów wysypywanych z różnych materiałów w rozmaitych lokalizacjach.

Andrzej Miastkowski, znany bardziej jako Egon Fietke, współtworzył pierwszą falę polskiego graffiti sprayowo-szablonowego i jest uznawany za jednego z pierwszych łódzkich street artystów. Jest autorem kultowych szablonów „Uwięzić politycznych” i „997 telefon zaufania”. Wernisaż jego wystawy odbędzie się 3 czerwca, o g. 18:30.

Nowe spojrzenie na ruiny

Druga ekspozycja zaprezentuje prace włoskiego artysty – Carne, który dał się już poznać łódzkiej publiczności muralem stworzonym przy ul. Łanowej. Wystawa „Nation of Ruins” to refleksja nad współczesnym światem, zacieraniem historii, upadkiem społeczeństwa. To też rozwinięcie wieloletniego projektu artystycznego, którym artysta stara się symbolicznie zjednoczyć wszystkie opuszczone budynki. Jak sam podkreśla chce, by społeczeństwo nie odwracało się od „ruin”. W zamian sugeruje zaakceptować ich obecność, jako naturalnego zjawiska w ikonosferze miasta.

Na wystawie w dawnej elektrowni zostaną wyeksponowane dzieła site specific, stworzone z myślą o tej przestrzeni, dzięki czemu zwiedzanie ma być przeżyciem nie tylko wizualnym, ale i wielozmysłowym. Program przygotowywanej od miesięcy wystawy uzupełniono o kontekst wojny w Ukrainie, by podkreślić, że koncept „Nacji Ruin” narodził się w wyniku rozpadu Jugosławii. Wystawę będzie można oglądać od 24 czerwca.

– Wystawy przygotowane przez Egona Fietke i Carne, które podejmują palące problemy współczesnego świata, jak ekologia czy zrównoważony rozwój, są dla nas niezwykle ważne. Takimi działaniami chcemy włączyć się do dyskusji nad społeczną odpowiedzialnością za miejsce, w którym żyjemy. Szczególnie cieszy nas jednak przestrzeń, w której obie wystawy będzie można zobaczyć. Scenografia dawnej elektrowni Scheiblera wzmacnia przekaz artystów – mówi Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Fundacji Urban Forms.

Fundacja Urban Forms w ciągu kilkunastu lat działalności doprowadziła do powstania ponad 150 murali, instalacji i mniejszych obiektów sztuki w przestrzeni publicznej Łodzi, wielu miast w Polsce, a nawet w Limie.