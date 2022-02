Sztuka w szkole sposobem na stymulujące środowisko do nauki

Towarzystwo Przyjaciół Zachęty i Fundacja Pamoja realizują wspólnie projekt „Powrót do szkoły”, w ramach którego do polskich szkół wprowadzane będą prace współczesnych artystek i artystów. W najbliższy weekend odbędzie się wystawa oraz aukcja, dochód z której zostanie przeznaczony na realizację artystycznych commissions w kolejnych placówkach.

„Powrót do szkoły” jest projektem Fundacji Razem Pamoja i Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Pomysłodawcy projektu chcą wprowadzać prace współczesnych artystek i artystów do polskich szkół oraz bazując na tradycji modernizmu, upowszechniać stymulujący model środowiska do nauki.

Kulturotwórczy, ale i filantropijny potencjał „Powrotu do szkoły” prezentuje wystawa w Liceum im. M. Reja przy Pl. Małachowskiego w Warszawie.

Ekspozycja zakończy się licytacją obiektów we foyer Hotelu Sofitel „Victoria” i na portalu partnera akcji: Artinfo.pl. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na realizację artystycznych commissions w kolejnych placówkach.

Przypadająca na weekend poprzedzający aukcję wystawa skupi się na miejscach bliskich gmachowi Zachęty – liceum im. Mikołaja Reja i hotelu Sofitel „Victoria”. Takie rozwiązanie ma na celu wskazanie na pozainstytucjonalne aspekty zarówno sztuki, jak i edukacji. Zwraca uwagę na możliwość nieschematycznych kooperacji i wzajemnego wsparcia. Dlatego centralnym zagadnieniem wystawy jest oduczanie – unlearning, pozwalające wyzbyć się przyzwyczajeń poznawczych i otwierające na eksperyment.

Takim awangardowym i eksperymentalnym z założenia – a następnie skutecznie realizowanym – działaniem jest też wprowadzanie sztuki współczesnej do szkół. W ramach wystawy pokazane zostaną prace dwudziestu czterech artystów.

– Odwołując się do sprawdzonych modernistycznych wzorców lat 60. i 70., kiedy sztuka stanowiła stały element architektoniczny budynków użyteczności publicznej – kin, dworców, urzędów, chcemy, aby tak inspirująca praktyka wróciła do naszego myślenia o przestrzeniach wspólnych, szczególnie szkolnych – mówi Bartosz Przybył-Ołowski, Fundacja Razem Pamoja. Mozaiki, metaloplastyka, murale, instalacje rzeźbiarskie były nie tylko ozdobą, ale spełniały swoje konkretne funkcje: otwierały na szersze widzenie rzeczywistości, uczyły krytycznego myślenia. Czujemy, że dzisiaj, w kontekście poważnych problemów w systemie edukacji publicznej, jest to działanie potrzebne i ważne, rodzaj zbiorowej odpowiedzialności i troski o kolejne pokolenia.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od lat prowadzi cykl szkoleń „Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną" dla nauczycieli chcących do swojej praktyki włączyć rów-nież działania artystyczne. Z kolei Fundacja Razem Pamoja pierwsze pionierskie projekty związane z wprowadzaniem prac współczesnych artystek i artystów do szkół zrealizowała na Haiti i w Nairobi w Kenii. Były to zarówno działania na dużą skalę (jak niekonwencjonalna przestrzeń artystyczno-dydaktyczna Salle d’Art), ale także interwencje o charakterze infrastrukturalnym np. bramy szkolne, ceramika łazienkowa.