Sztuka wśród szpitalnej architektury. Jubileuszowy Survival już w czerwcu

Jeden z najciekawszych zabytku architektury szpitalnej w Polsce, dawny szpital Betania we Wrocławiu, stanie się sceną dla jubileuszowej wystawy Przeglądu Sztuki Survival.

Jubileuszowa edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w dniach 24–28.06.2022 r. w budynkach byłego wrocławskiego szpitala Betania, jednego z najciekawszych zabytków architektury szpitalnej na terenie Polski.

„Piguły” to hasło przewodnie wydarzenia, które zachęca do przyjrzenia się m.in. pojęciu zdrowia psychicznego.

W programie obok wystawy głównej zaplanowano oprowadzania kuratorskie, spacery historyczne oraz debaty w ramach Sceny Społecznej.

Wstęp wolny.

Już od 20 lat SURVIVAL podejmuje wyzwanie wprowadzania sztuki współczesnej do nietypowych przestrzeni miejskich. W ramach wystawy głównej artyści z Polski i zagranicy zaprezentują prace z obszarów malarstwa, rzeźby, instalacji dźwiękowych i wideo. W tym roku będą mieli okazję zmierzyć się z niedostępną na co dzień lokalizacją w samym centrum Wrocławia.

Sztuka współczesna wśród szpitalnej architektury

Kompleks budynków szpitalnych przy ulicy Traugutta powstał w latach 1852–1916. Przetrwał niemal kompletny – z dziesięciu obiektów wchodzących w jego skład przetrwało aż dziewięć. W połowie XIX wieku ewangelickie diakonisy wykupiły gospodę „Pod Austriackim Cesarzem” z myślą o otwarciu w niej lecznicy. Obok wybudowały kaplicę, a wkrótce kolejne budynki. Szpital jest jedyną na terenie Wrocławia tak dużą instytucją założoną przez kobiety i przez nie prowadzoną aż do 1945 roku. Cały kompleks nosił nazwę „Betania”. Leczono w nim wszystkich niezależnie od wyznania na oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgicznym, laryngologicznym oraz ginekologicznym. W skład kompleksu wchodziły także budynki dla zakaźnie i przewlekle chorych. W czasach powojennych szpital otrzymał imię Tadeusza Marciniaka, a jeden z jego obiektów został przeznaczony na oddział dziecięcy.

Piguły, czyli blistry pełne skojarzeń

Tegoroczne hasło festiwalu odwołuje się do mnogości znaczeń, kryjących się pod określeniem „piguły”. To między innymi metafora niebieskiej i czerwonej pigułki z kultowego filmu „Matrix”, nawiązanie do środków psychoaktywnych czy wywoływania odmiennych stanów świadomości. Wszystkie zagadnienia łączą się z historią przemian kulturowych, społecznych i politycznych: – Choć tabu związane z chorobami psychicznymi powoli zdaje się maleć i rośnie liczba osób poszukujących profesjonalnej pomocy, postępujący w Polsce kryzys zdrowia psychicznego dotyczy coraz większej grupy – mówi Małgorzata Miśniakiewicz, kuratorka Przeglądu Sztuki. Z drugiej strony: – W języku mediów określenie „podać informację w pigułce” zastąpiły „piguły informacyjne”, bo liczy się szybkość działania, natychmiastowy efekt – dodaje. Namysł nad tematem zdrowia psychicznego w problematyce społecznej, zostanie pogłębiony także w formie eksperckich debat, które będę towarzyszyć wystawie głównej.

Przedmieście Oławskie w pigułce

Istotnym punktem odniesienia dla projektów artystycznych jest także lokalizacja. Miejsce, gdzie odbędzie się jubileuszowy SURVIVAL, było niegdyś nazywane „Trójkątem Bermudzkim” i uważane za najbardziej niebezpieczną część Wrocławia. – W ciągu powojennych lat wokół przedmieścia narosło wiele legend, które prawdopodobnie zaowocowały w latach osiemdziesiątych nadaniem mu tej nazwy. Trójkąt obecnie kojarzy się z ciekawą dzielnicą miasta, pełną zabytków architektury, centrów aktywizacji lokalnej i prospołecznych inicjatyw – podkreśla Ewa Pluta, historyczka i kuratorka Przeglądu. Nieznanym aspektem z historii tej dzielnicy, jest fakt, że to właśnie tu około 1920 roku powstał pierwszy we Wrocławiu klub dla osób nieheteronormatywnych – wówczas nazywających siebie „przyjaciółmi”; jeden z nich funkcjonował w bliskim sąsiedztwie szpitala „Betania”.



20. edycja SURVIVALU odbędzie się między 24 a 28 czerwca w dawnym szpitalu Betania przy ul. Traugutta 118. Organizatorem Przeglądu jest Fundacja Art Transparent, a partnerem strategicznym wydarzenia OKRE Development.