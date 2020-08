Sztuka zagości w Hali Koszyki. Rusza cykl wystaw

„Sztuka na Koszykach by Artutito” to nowy cykl comiesięcznych wystaw i wernisaży topowych artystów z Polski i ze świata. Galeria Artutito do współpracy zaprosiła uznanych artystów w tym prof. Pawła Orłowskiego, Michała Jackowskiego, Kawai Artists (Erica Salina z Francji, Geraldine Morin Ginvi Art Alfredo Omana Padron), Edytę Grzyb, Marzenę Turek, Lecha Batora, Daniela del Rosal Garcie z Hiszpanii i wielu innych twórców

„Sztuka na Koszykach by Artutito” to nowy cykl comiesięcznych wystaw i wernisaży topowych artystów z Polski i ze świata, którzy zagoszczą w warszawskiej Hali Koszyki. Unikatowy projekt mający na celu wykreowania mody na sztukę, to efekt współpracy właściciela Hali Koszyki, spółki Globalworth z Artutito - Exquisite Art Gallery.

- Hala Koszyki to nieprzypadkowe miejsce, bowiem nasz warszawski tygiel idealnie nadaje się do misji, którą tworzymy. Dla wielu ludzi konfrontacja ze sztuką w miejscu, które jest gastronomicznym sercem stolicy będzie nie lada zaskoczeniem, a to powinno zmuszać do myślenia i jeszcze bardziej wzbogacić ofertą kulturalną. Chcemy dokonać pewnej rewolucji na rynku sztuki. Wyprowadzić dzieła z muzeów, podać je w przystępnych formatach wszędzie tam, gdzie człowiek może pierwszy raz się z nimi spotkać. Już teraz zapraszamy do Hali Koszyki w Warszawie na nowy cykl wystaw i wernisaży w przestrzeni miejskiej. W sierpniu gościmy prof. Pawła Orłowskiego, we wrześniu Kawai Artists, w październiku Edytę Grzyb, w listopadzie Lecha Batora, a rok zakończymy Hiszpanem Danielem Garcia. To będzie wielkie święto sztuki i jej mecenasów - mówi Jakub Fijewski, Marchand w Artutito - Exquisite Art Gallery.

Co miesiąc w Hali Koszyki będzie można zapoznać się z twórczością innego artysty oraz nabyć jego dzieła w galerii na poziomie +1. Rozpoczęcie współpracy z Artutito - Exquisite Art Gallery to również dostęp do ekskluzywnej usługi art concierge. Galeria otwierając kolejny oddział w Hali Koszyki zaoferuje tą usługę wszystkim kolekcjonerom, którzy zdecydują się na rozpoczęcie swojej przygody na rynku sztuki.

Terminarz wystaw:

1) Sztuka na koszykach by Artutito PAWEŁ ORŁOWSKI Data: 02.08.2020 - 10.09.2020

2) Sztuka na koszykach by Artutito KAWAI ARTISTS - ERIC SALIN Data: 10.09.2020 - 5.10.2020

3) Sztuka na Koszykach by Artutito EDYTA GRZYB Data: 6.10.2020 - 6.11.2020

4) Sztuka na Koszykach by Artutito LECH BATOR Data: 7.11.2020 - 2.12.2020

5) Sztuka na Koszykach by Artutito DANIEL GARCIA Data: 3.12.2020 - 31.12.2020