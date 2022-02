Tétris zrealizował prace fit-out w "incepcyjnym" biurze Echo Investment

Tétris zrealizował prace fit-out w nowym biurze Echo Investment w Browarach Warszawskich, którego wnętrza zaprojektowała pracownia MIXD.





Na siódmym piętrze budynku Biura przy Willi, który jest najwyższym w kompleksie, powstały wnętrza inspirowane m.in. filmem „Incepcja” Nolana i historią dzielnicy Wola.

Za projekt odpowiadał dział architektów Echo Investment oraz pracownia architektoniczna MIXD, a generalne wykonawstwo i koordynację prac wykończeniowych powierzono firmie Tétris.

Tétris prowadził działania przez trzy miesiące, a obejmowały one między innymi: instalacje elektryczne i sanitarne, prace budowlane, wykończenie ścian i podłóg, montaż drzwi drewnianych, szklanych ścianek i drzwi oraz koordynację firmy meblarskiej.

Browary Warszawskie to flagowy projekt destination Echo Investment i to tutaj deweloper zdecydował się przenieść swoją stołeczną siedzibę. Firma w swoim portfolio posiada szeroki wachlarz inwestycji – od mieszkaniowych, przez handlowo-usługowe, po biurowe czy hotelowe. Przygotowywane przez dewelopera projekty skupione są na ludziach. Są to miejsca, które mają przyciągać, zachęcać do spędzania w nich czasu i inspirować do działania.

Te wartości firma przełożyła na projekt swojego nowego biura w Warszawie. Na 1200 mkw. powierzchni do dyspozycji pracowników przygotowano funkcjonalne sale konferencyjne, przestrzeń open space oraz komfortową, sprzyjającą integracji kuchnię. Na uwagę zasługuje przestronna recepcja. Zgodnie z najnowszymi trendami jest nie tylko miejscem do witania gości, ale połączona została z reprezentacyjnym salonem, w którym można poprowadzić spotkania – a wszystko to w bardzo atrakcyjnym i intrygującym designie.

– Zależało nam by nowe biuro było przyjaznym miejscem zarówno dla pracowników, jak i gości. Chcieliśmy by wyrażało nasze zamiłowanie do wzornictwa, architektury i wysokiej jakości wykonania. Wspólnie z MIXD udało nam się ten efekt osiągnąć. Domowy, wręcz salonowy klimat połączyliśmy z licznymi detalami nawiązującymi do konstrukcji budowlanych czy codziennej pracy architektów. Między innymi zastosowaliśmy jako tło w recepcji rolkę papieru milimetrowego, a także stół kreślarski w sali przeznaczonej do kreatywnej pracy. Cieszy również fakt, że biuro jest pełne funkcjonalnych rozwiązań, które ułatwiają poszczególnym zespołom wykonywanie codziennych obowiązków i sprzyjają integracji. Do sukcesu w realizacji tego świetnego projektu potrzebowaliśmy kogoś, kto był w stanie przenieść go w pełni do świata realnego – dlatego do współpracy zaprosiliśmy firmę Tétris – mówi Piotr Kozłowski, dyrektor działu architektów w Echo Investment.