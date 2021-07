TAK! dla edukacji klimatycznej. Blisko 60 tys. podpisów pod petycją skłonił rząd do rozmów

15 lipca odbyło się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Blisko 60 tys. podpisów pod petycją za edukacją klimatyczną. Polski rząd jest otwarty na rozmowy o zmianach programowych w nauczaniu.

W Światowy Dzień Ziemi, 22 kwietnia br., wystartowała kampania społeczna na rzecz edukacji klimatycznej z inicjatywy partnerów: IKEA Retail Polska, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska oraz Onet.pl.

„Bardzo cieszymy się, że udało nam się poruszyć społeczeństwo i zainteresować tematem potrzeby wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej w polskich szkołach. Wiemy, że nie mamy innej możliwości, jak tylko zmienić nasz sposób myślenia, o tym jak funkcjonujemy na naszej planecie, a młodzi ludzie są tymi, dla których ta sprawa jest szczególnie ważna. To oni również powinni zdobyć rzetelną wiedzą, która w przyszłości pomoże im znaleźć nowe rozwiązania społeczno-ekonomiczne sprzyjające ochronie naszej planety. Oczywiście sama młodzież, nie uratuje Ziemi, dlatego tak istotne jest, aby mieli oni zapewnione wsparcie systemowe, aby prawo wspierało ochronę przyrody. A to mogą otrzymać jedynie od odpowiedzialnych dorosłych” – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Celem kampanii „ TAK! dla edukacji klimatycznej” jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. Na stronie edukacjaklimatyczna.com od 22 kwietnia dostępna jest petycja, dzięki której zainteresowani mogą wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy. Na ten moment petycję podpisało już blisko 60 tysięcy osób, co pokazuje aktywną i zaangażowaną postawę wobec pomysłu podjęcia działań w tej kwestii. Tym samym osiągnięto cel, jakim było zwrócenie uwagi władz na problem i podjęcie dialogu społecznego w Polsce.

„Jesteśmy wdzięczni za wszystkie udzielone głosy wsparcia dla naszej petycji. Nasza radość jest tym większa, że poruszane przez nas kwestie nie są łatwe, a z pojęciem edukacji klimatycznej wiele osób, do których dotarła nasza kampania, spotkało się po raz pierwszy. To również można określić jako sukces naszych działań. Jeżeli jednak chodzi o nasz główny cel, jakim jest wprowadzenie tematyki klimatu i jego zmiany do podstawy programowej, to jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku drogi. Przed nami proces negocjacji, w ramach którego będziemy musieli zadbać o to, aby zmiany były przeprowadzone w sposób rzetelny, a jednocześnie jak najsprawniejszy. Chcemy by edukacja klimatyczna pojawiła się w polskich szkołach już w 2022 roku” – mówi Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Podczas czwartkowego spotkania przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w imieniu wszystkich partnerów kampanii, zaprezentowali wyniki kilkumiesięcznych starań. Strona rządowa zachęcona wynikami kampanii potwierdziła, że zapozna się z tezami i rozwiązaniami zaprezentowanymi podczas okrągłego stołu, a pewne kroki zostaną podjęte jeszcze w tym roku.