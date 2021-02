Tak na przestrzeni dekad zmieniały się gdyńskie Orłowo i Kolibki

Jak na przestrzeni dekad zmieniało się sąsiedztwo gdyńskiej Galerii Klif? Na parterze Galerii Klif dostępna jest wystawa, która pokazuje siedemnaście fotografii, przedstawiających zmiany, jakim uległo Orłowo i Kolibki.

Do połowy marca w Galerii Klif w Gdyni dostępna jest wystawa “Zanim powstał Klif” zorganizowana we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni. Unikatowe fotografie pokazują, jak na przestrzeni dekad zmieniło się sąsiedztwo galerii. Odwiedziny wystawy to także dobry sposób na świętowanie 95 urodzin Gdyni!

Ekspozycja, która mieści się na parterze Galerii Klif, jest dostępna w godzinach otwarcia centrum. Na wystawie można obejrzeć siedemnaście fotografii, które przedstawiają zmiany, jakim uległo Orłowo i Kolibki. Warto zwrócić uwagę na fotografię przedstawiającą niewielkie zabudowania umiejscowione pośród pól. Oto historia tego zdjęcia.

Tajemnice kolonii Kolibki

Kilkaset metrów od Galerii Klif, znajdują się niewielkie domki, będące pozostałościami powojennej kolonii Kolibki. Teren przy ul. Spółdzielczej był po 1947 roku przeznaczony pod osadnictwo przesiedleńców z kresów. Stawiali oni na okolicznych wzgórzach niewielkie, parterowe domki oraz gospodarzyli na tych terenach.

- Obecnie rośnie tu las, zasadzony w czynie społecznym po wojnie, ale wcześniej na rozległych polach rosły maliny, truskawki, czereśnie, jabłonie - opowiada Michał Miegoń, kurator wystawy z Muzeum Miasta Gdyni. - Do dziś w lasach widoczne są ślady po dawnych gospodarstwach. Oprócz przepięknego widoku na panoramę dzielnicy można tu jeść owoce prosto z dzikich sadów.

Ciekawostką historyczną są zamieszkane do dziś, postawione przez okupanta niemieckiego budynki, będące pozostałością po wojennej przeszłości dzielnicy Orłowo. Zabudowania mieściły łaźnie dla obsługi pobliskiej baterii przeciwlotniczej Kriegsmarine. Po wojnie mieścił się w nich dom seniorów. To jedne z najlepiej zachowanych budynków z tego okresu na terenie Trójmiasta.

Pobliskie wzgórze, które dziś słynie z wieży widokowej, niegdyś nazywano Górą Kapliczną (Kapellenberg). Górę przecinał szlak pielgrzymek na kalwarię Wejherowską, była to również główna droga przygotowana przez parafię w Wielkim Kacku, którędy do kościółka w Kolibkach jeździł pleban, aby odprawiać msze. W latach 80-tych ubiegłego wieku miał tu powstać nadmorski park wypoczynku.

Wystawa “Zanim powstał Klif”

Wystawa “Zanim powstał Klif” pokazuje korzenie najstarszej gdyńskiej galerii handlowej. Jest również świadectwem zmian dzielnicy Gdynia Orłowo. Ekspozycja zlokalizowana jest w wydzielonej części na parterze galerii i cały czas jest dostępna dla odwiedzających centrum (w godzinach otwarcia galerii). Zdjęcia wyeksponowane są w taki sposób, aby oglądający mieli komfort oraz przestrzeń do ich podziwiania. Wystawa była jedną z atrakcji jubileuszu Galerii Klif, która w październiku świętowała swoje 24 urodziny.

- Trwająca wystawa, która jest wynikiem owocnej współpracy z Muzeum Miasta Gdyni, jest ważnym wydarzeniem dla naszej galerii - mówi Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif. - Jest to pierwsza wystawa muzeum, pokazująca korzenie Galerii Klif. Dzięki niej, możemy zobaczyć jak Klif wkomponował się w otoczenie.