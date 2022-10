Tak odmienili siedzibę Orange w Warszawie. Ten projekt architektów został doceniony

Siedziba Orange w Warszawie przechodzi spektakularną metamorfozę. - To projekt wielopłaszczyznowy, wchodzący głębiej w zmiany samej organizacji pracy na wszystkich szczeblach firmy - zaznacza Bartek Jander z Jander Kabza Architekci.

Drugi raz z rzędu projekt pracowni Jander Kabza Architekci (JKA) został doceniony w European Property Awards w kategorii Office Interior.

W tym roku pracownia JKA otrzymała tytuł laureata „Award Winner”, a 27 października br. będzie ponownie walczyć o główną nagrodę.

Bartek Jander, Jander Kabza Architekci: "Nagrodzony projekt jest częścią większego przedsięwzięcia mającego na celu modernizację całego kompleksu głównej siedziby firmy Orange w Warszawie".

Kapituła konkursu European Property Awards doceniła w tym roku projekt biura mieszczącego się w siedzibie Orange Polska w Warszawie. Realizacja ma ważny kontekst miejsca, ale także czasu i nowych realiów związanych z powrotem do biur po okresie pandemii.

To projekt wielopłaszczyznowy

Wspólnie z zespołem Orange przeszliśmy drogę od analiz środowiska pracy, przez ewolucję rzutu, po wypracowanie nowych motywów przewodnich i świeżej, energetycznej estetyki wnętrz. Tak narodził się koncept: re_THINK, re_NEW, re_TURN - opowiada architekt Bartek Jander, wspólnik Jander Kabza Architekci.

To projekt wielopłaszczyznowy, wchodzący głębiej w zmiany samej organizacji pracy na wszystkich szczeblach firmy, fot. Jander Kabza Architekci

Trzeba pamiętać, że nagrodzony projekt jest częścią większego przedsięwzięcia mającego na celu modernizację całego kompleksu głównej siedziby firmy Orange w Warszawie. Projekt wielopłaszczyznowy, wchodzący głębiej w zmiany samej organizacji pracy na wszystkich szczeblach firmy. Udało się spełnić wszystkie postawione przed nami oczekiwania. Nowe biuro nie tylko fantastycznie się prezentuje, ale przede wszystkim jest kolejnym krokiem w ewolucji nowoczesnej przestrzeni pracy – dodaje architekt.

Na poziomie funkcjonalnym projekt uwzględnił szereg rozwiązań multimedialnych i aranżacyjnych ułatwiających pracę hybrydową. Architekci z pracowni JKA przewidzieli różnorodne przestrzenie pracy, również takie z wykorzystaniem elementów mobilnych, pozwalające na reorganizację powierzchni.

Ważną częścią planu jest strefa lounge, która dzięki składanej ścianie szklanej może w łatwy sposób połączyć się z przylegającą salą konferencyjną. Całość traktowana jest jako przestrzeń wielofunkcyjna sprzyjająca organizacji szkoleń, networkingu, czy innej formie spotkań. Dodatkowym atutem tej części piętra jest bezpośrednie sąsiedztwo największej sali konferencyjnej oraz tarasu.

Motyw przewodni ma znaczenie

Oprócz solidnej bazy w postaci rzutu funkcjonalnego i odpowiednich rozwiązań aranżacyjnych, w naszej pracy zawsze dbamy o odpowiedni motyw przewodni, który spina całość wnętrz – dodaje architekt Dominik Kabza, wspólnik JKA.

Dla tej części budynku inspiracją do projektu jest rzeka Wisła. Jej nieregularny kształt znajduje swoje odzwierciedlenie na rzucie kondygnacji zaprojektowanej miękko i swobodnie.

Na poziomie funkcjonalnym projekt uwzględnił szereg rozwiązań multimedialnych i aranżacyjnych ułatwiających pracę hybrydową. Architekci z pracowni JKA przewidzieli różnorodne przestrzenie pracy, również takie z wykorzystaniem elementów mobilnych, pozwalające na reorganizację powierzchni, fot. JKA

Komunikacja okala swoimi kształtami pomieszczenia w formie wysp, a wyoblone narożniki to także sposób na lepsze doświetlenie wnętrz. W projektowaniu kierujemy się zasadą: Od ogółu do szczegółu. We wnętrzach biura Orange każdy z łatwością odnajdzie np. detale w postaci fal, które wyrażone są w elementach graficznych – tapetach, frezowaniach mebli i szronieniach ścian szklanych. Ciekawostką jest też to, że do każdej z części kompleksu biurowego przypisaliśmy inne motywy związane z Warszawą. Wszystkie zostały oczywiście przemycone w sposób subtelny i nienachalny – tłumaczy Bartek Jander.