Tak w Zielonych Tarasach dbają o ekologię

Centrum handlowe Złote Tarasy w Warszawie wdrożyło politykę ESG opartą na filarach związanych między innymi z optymalizacją poboru energii elektrycznej, ,,zieloną energią” czy segregacją odpadów.

W ostatnich latach w Złotych Tarasach przeprowadzono audyt energetyczny, którego następstwem była m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz zakontraktowanie zielonej energii.

Klienci centrum mają możliwość naładowania swoich aut podczas zakupów.

Centrum handlowe wdrożyło możliwość wjazdu na parking za pomocą kodu QR generowanego w aplikacji mobilnej Złotych Tarasów, co wpływa na znaczne ograniczenie liczby generowanych biletów w formie papierowej.

Na tarasach Złotych Tarasów posadzone zostały łąki kwietne, na których znajdują się ule z pszczołami.

Polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz bardziej istotną rolę w branży nieruchomości komercyjnych na całym świecie. Environmental, Social and Corporate Governance to aspekty, na które uwagę powinna zwracać każda firma dbająca nie tylko o środowisko naturalne, ale również nienaganną reputację na rynku.

Pomimo globalnej pandemii covid-19 oraz niekwestionowanego wzrostu sektora e-commerce, centra handlowe cieszą się dużą popularnością wśród klientów, którzy wrócili do zakupów w sklepach stacjonarnych. Ich wybory zakupowe są jednak bardziej świadome, nie tylko ze względu na inflację, ale też większą świadomość związaną z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, centrum handlowe Złote Tarasy w Warszawie wdrożyło politykę ESG opartą na filarach związanych między innymi z optymalizacją poboru energii elektrycznej, ,,zieloną energią” czy segregacją odpadów.

– Według ogólnodostępnych informacji, tylko co czwarty europejski budynek jest efektywny energetycznie, a jest to niezwykle istotne, gdyż mówi się, że nieruchomości są odpowiedzialne za ponad 1/3 emisji CO2 na świecie – mówi Maciej Sanetra, Dyrektor CH Złote Tarasy, Cushman & Wakefield. – Złote Tarasy są swoistą handlową wizytówką Warszawy, dlatego od lat na bieżąco wdrażamy działania z zakresu ESG, by dbać nie tylko o satysfakcję naszych klientów, ale również o środowisko naturalne – dodaje Maciej Sanetra.

Oszczędność energii elektrycznej, a optymalizacja kosztów

W ostatnich latach, w Złotych Tarasach przeprowadzono szereg działań mających na celu optymalizację kosztów związanych z poborem energii elektrycznej na terenie obiektu. Jednym z najważniejszych był audyt energetyczny, którego celem była ocena istniejącego stanu użytkowania energii w budynku oraz określenie możliwości i środków służących do jego optymalizacji.

W jego wyniku wymienione zostały oprawy oświetleniowe starej generacji na rozwiązania nowego typu o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną (LED). W korytarzach technicznych oraz innych miejscach, gdzie ciągłe oświetlenie nie jest wymagane zainstalowane zostały również czujniki ruchu, połączone ze zmodernizowanymi oprawami oświetleniowymi.

Dodatkowo, w centrum handlowym zainstalowane zostały baterie kondensatorów ograniczające koszty mocy biernej, koniecznej do funkcjonowania maszyn elektrycznych. Istotnym aspektem z pozytywnym wpływem na środowisko było również zakontraktowanie tzw. ,,zielonej energii” pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Segregacja odpadów przyjazna środowisku

Nie od dziś wiadomo, że segregacja śmieci ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, dlatego w Złotych Tarasach najemcy centrum są zobligowani do segregacji odpadów, których ilość sięga 160 ton miesięcznie. Służą do tego specjalne kontenery frakcyjne uwzględniające makulaturę, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane oraz bio, a także odpady opakowaniowe. Dodatkowo, w strefie dostaw znajduje się specjalna chłodnia dla produktów spożywczych z przekroczonym termin ważności, które kierowane są do utylizacji. Celem tej segregacji jest nie tylko poprawa stanu środowiska, ale również recykling odpadów, a co za tym idzie, dbanie o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem i globalizacją, a naturą.

ESG w obrębie strefy parkingowej

Według prognozy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w 2030 roku po polskich drogach poruszać się będzie ok. 1,5 miliona aut elektrycznych odgrywających kluczową rolę w procesie dekarbonizacji transportu drogowego. Mimo, że owa prognoza zdaje się być nieco zbyt optymistyczna, centra handlowe regularnie zwiększają liczbę stacji ładowania pojazdów zasilanych energią elektryczną.

Podobnie jest w Złotych Tarasach, w których klienci mają możliwość naładowania swoich aut podczas zakupów. Dodatkowo, warszawskie centrum handlowe wdrożyło możliwość wjazdu na parking za pomocą kodu QR generowanego w aplikacji mobilnej Złotych Tarasów, co wpływa na znaczne ograniczenie liczby generowanych biletów w formie papierowej. Na podziemnym parkingu znajduje się również bezpłatna strefa parkowania rowerów, zachęcająca kierowców do wybierania alternatywnych, a przy tym ekologicznych środków transportu.

Łąki kwietne domem dla zapylaczy

Choć fundacje skupiające się na ekologii regularnie realizują kampanie dotyczące budowania świadomości społeczeństwa na temat kluczowego wpływu zapylaczy na środowisko naturalne, wiele osób nadal nie wie, że główną rolą pszczół nie jest produkcja miodu, a zapylanie roślin, co ma realny wpływ na jakość i ilość plonów. To dlatego na tarasach Złotych Tarasów posadzone zostały łąki kwietne, na których znajdują się ule z pszczołami zapylającymi nie tylko kwiaty na łące, ale też rośliny w centrum Warszawy. Pozyskiwany w procesie miód wykorzystywany jest w działaniach CSR realizowanych przez centrum handlowe.