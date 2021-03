Te gminy wiodą w dostępności danych przestrzennych

Plebiscyt Lider Dostępności Danych Przestrzennych Inspire ma na celu promowanie szerokiego dostępu do danych przestrzennych w sieci oraz wykorzystania portali mapowych i e-usług. Poznaliśmy tegorocznych liderów.

Po raz trzeci GIAP, polski dostawca usług technologicznych dla sektora publicznego, wyróżnił wiodące pod względem wykorzystania map cyfrowych geoinformacyjnego portalu INSPIRE-Hub jednostki urzędowe. Plebiscyt ma na celu promowanie szerokiego dostępu do danych przestrzennych w sieci oraz wykorzystania portali mapowych i e-usług.

W konkursie Lider Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE wzięły udział gminy korzystające z najpopularniejszego samorządowego serwisu mapowego działającego w technologii INSPIRE-Hub. Tradycyjnie w kategorii głównej wyłoniono TOP 10 gmin liderów według liczby wejść obywateli na portal.

Najlepszy wynik przedstawił Urząd Miasta i Gminy w Aleksandrowie Łódzkim z roczną liczbą 20 677 wejść. Na drugim miejscu uplasował się Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym z liczbą wejść na poziomie 19 506 odsłon. Trzecie miejsce zajmuje Gmina Dobra Szczecińska z wynikiem 12 326 wejść na portal mapowy w 2020 roku. Na wyróżnienie zasłużyły również gminy, które znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Miejski w Łęcznej, Urząd Miasta Kwidzyn, Urząd Miejski w Zawierciu, Urząd Gminy Iława, Urząd Miasta Tuszynie.

- Jesteśmy dużą gminą, która stara się rozwijać usługi online dla mieszkańców w najszerszym możliwym zakresie. Co raz więcej osób wykorzystuje naszą stronę internetową, BIP czy portal mapowy do odnalezienia odpowiednich informacji. Z portalu mapowego korzystają mieszkańcy, inwestorzy jak również projektanci. W ten sposób szybko mogą np. sprawdzić, czy działka jest objęta planem. Z uwagi na bardzo duży obrót nieruchomościami w naszej gminie, rośnie konieczność szybkiego wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wniosków o sporządzenie planu czy zaświadczeń – tłumaczy Iwona Wajda, kierownik PP Urzędu Gminy Dobra Szczecińska, która znalazła się na trzecim miejscu.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z uruchomionego portalu mapowego. Mamy dużo uchwalonych miejscowych planów, na których codziennie pracujemy. Za każdym razem gdy mieszkańcy dzwonią do nas, podajemy adres portalu, dzięki czemu sami mogą sprawdzić zagospodarowanie działki. Bardzo dobrze działa również aktualizacja bazy danych EGIB, dzięki czemu mieszkańcy i pracownicy mają stały dostęp do aktualnej bazy - podkreśla wygodę nowoczesnego rozwiązania Katarzyna Kozłowska, reprezentantka Urzędu Miasta Kwidzyn.

- Bardzo cieszymy się z wyników zwycięzców. Rosnące liczby odsłon świadczą o wysokiej świadomości mieszkańców, a także są dowodem na to, że interesanci chętnie sięgają do takiej formy wyszukiwania informacji o danych przestrzennych. Zamieszczone banery informacyjne na oficjalnych stronach gmin oraz na stronach internetowych BIP-ów umożliwiają szybkie znalezienie informacji dotyczącej przeznaczenia działki online bez konieczności wizyty w urzędzie dla każdego mieszkańca gminy czy potencjalnego inwestora. Ograniczenia związane z pandemią stały się impulsem do intensywnych działań między innymi w kierunku cyfryzacji danych przestrzennych, a za tym zwiększania świadomości mieszkańców o możliwości niezwłocznego dostępu do informacji online – komentuje Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software.