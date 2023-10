Teal Office w Łodzi z nagrodą za ekologiczne rozwiązania. Sprawdzamy jakie

Budynek Teal Office zgarnął Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi w kategorii "Rozwiązania ekologiczne". Sprawdzamy co ma "do zaoferowania" w tym temacie!

Budynek Teal Office został został doceniony przez jury konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi.

Obiekt zwyciężył w kategorii „Rozwiązania ekologiczne”.

Oddany do użytku w 2018 roku budynek już na etapie projektowym otrzymał certyfikat Breeam z oceną „very good”.

Za projektem Teal Office stoją pracownie zaprojektowany przez NOW Biuro Architektoniczne i ZW Architekci.

Pierwsza edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi została rozstrzygnięta. W kategorii „Rozwiązania ekologiczne” eksperckie jury nagrodziło budynek Teal Office w przestrzeni OFF Piotrkowska Center zrealizowany przez OPG Orange Castle, a zaprojektowany przez NOW Biuro Architektoniczne i ZW Architekci.

Teal Office – biurowiec na terenie OFF Piotrkowska Center w Łodzi – został doceniony przez jurorów pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi za spełnienie najwyższych europejskich standardów w dziedzinie proekologicznych rozwiązań.

Teal Office to oddany w 2018 roku, sześciokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy klasy A, który już na etapie projektowym otrzymał certyfikat Breeam z oceną „very good”. Otrzymanie certyfikatu dla użytkowanego już obiektu potwierdziło natomiast, że inwestor – OPG Orange Castle – dopilnował, aby wszystkie założenia projektu zostały wcielone w życie zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami klasyfikacji ustanowionej przez Building Research Establishment (BRE) – prestiżowy brytyjski instytut badawczy zajmujący się oceną budynków pod względem spełniania wymogów ekologiczności.

– Istotne było dla nas, aby nowy obiekt płynnie wkomponować w otoczenie dawnej Fabryki Ramischa. Fasada wykończona grafitowymi blokami ceglanymi od strony pasażu OFFa nawiązuje do industrialnego charakteru miejsca, a przeszklona elewacja wychodząca na ulicę Roosevelta utrzymuje zaś rytm elewacji pobliskich kamienic. Dzięki temu OFF Piotrkowska Center w łagodny, organiczny, sposób rozwija się wokół swojego historycznego serca – podkreśla Michał Styś, prezes OPG Property Professionals.

Także jury konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi doceniło dbałość o zastosowanie zielonych technologii wewnątrz budynku oraz zrównoważonych koncepcji związanych z przestrzenią wokół niego.

– Jesteśmy dumni, że uznanie ekspertów zdobyła nie tylko architektoniczna i wizualna strona projektu, ale również wszystkie rozwiązania, które zaproponowaliśmy, by biurowiec oferował zdrowe środowisko pracy i komfort dla użytkowników budynku przy zminimalizowaniu wpływu obiektu na środowisko – podkreśla architekt Andrzej Owczarek, główny projektant.

Teal Office wyposażony jest między innymi w inteligentny system BMS (sterowanie budynkiem), energooszczędne, szybkie windy wyposażone w napęd regeneracyjny, umożliwiający odzysk energii, energooszczędne oświetlenie LED oraz system stand-by.

Zastosowano także rozwiązania oszczędzające zużycie wody w budynku i w toaletach, które pozwalają na oszczędność o ponad 40% w stosunku do standardowych urządzeń. Odpowiednią temperaturę w biurze zapewnia klimatyzacja z efektywnym odzyskiwaniem ciepła, nawilżaniem oraz funkcją „free cooling”, która umożliwia wykorzystanie powietrza z zewnątrz do schłodzenia wnętrza budynku.

Zielony dach, stanowi powierzchnię biologicznie czynną, ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła oraz przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza jak i do zwiększenia retencji wód opadowych. Dodatkowo na dachu zostały zamontowane budki dla owadów dziko żyjących.

Teal Office wyróżnia też wiele zrównoważonych rozwiązań projektowo-materiałowych, zapewniających poprawę jakości powietrza wewnątrz budynku, komfortu użytkowania oraz ograniczających wpływ obiektu na środowisko. Wśród nich warto wymienić zastosowanie materiałów wykończeniowych o niskiej emisji lotnych związków organicznych oraz formaldehydu. Ponadto ponad 95% przestrzeni biurowych zapewnia dostęp do okien.

Nie bez znaczenia jest też to, że do pracy w Tealu bardzo wygodnie można dojechać komunikacją miejską lub rowerem, który można zostawić w zadaszonej, oświetlonej i strzeżonej strefie. Dodatkowo pracownikom przyjeżdżającym do pracy rowerem zapewniono prysznice oraz szatnie wyposażone w szafki na ubrania. Kierowcy mogą skorzystać z parkingu ze stacją do ładowania aut elektrycznych.

– Zwycięstwo w tej właśnie kategorii jest dla nas zwieńczeniem wysiłku, jaki włożyliśmy w stworzenie zrównoważonego, energooszczędnego budynku – podkreśla Michał Styś i dodaje, że OPG Property Professionals, która jest zarządzającym projektem i nieruchomością OFF Piotrkowska Center dołoży wszelkich starań, by kolejne inwestycje, czyli budynek FERN dzięki planowanym rozwiązaniom ekologicznym będą się ubiegać o uzyskanie certyfikatu na poziomie BREEAM „Excellent”.

Najemcami powierzchni biurowych w Teal Office są między innymi BinarApps, Grafton Recruitment, BeNeering czy mFinanse.