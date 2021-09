Teatr Kameralny w Bydgoszczy. Tak wygląda po remoncie

Zakończył się remont Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. W zrewitalizowanym gmachu trwają obecnie odbiory techniczne. Już niedługo obiekt zostanie oddany do użytku.





Inwestycja realizowana u zbiegu ulic Grodzkiej i Podwale rozpoczęła się w 2019 roku. Konieczne było wzniesienie nowej konstrukcji głównego budynku. Podczas prac pod nadzorem konserwatora odtwarzano najcenniejsze elementy świadczące o historii gmachu, który przez wiele lat pełnił funkcje kulturalne. Wiele rozwiązań związanych z ostatecznym kształtem elewacji to efekt współpracy ze Społeczną Radą ds. Estetyki. Nie wszystkie pomysły ekspertów udało się jednak wcielić w życie ze względu na wytyczne niezależnych od Miasta służb konserwatorskich.

Zakres prac

Główną część gmachu wzniesiono niemal od podstaw. Wykorzystano jednak oryginalny materiał do odtworzenia ściany od strony ul. Podwale. Przywrócono w niej otwory okienne i dodano sztukaterię.

Pracom konserwatorskim poddano budynek przy ul. Grodzkiej 16, który ma pełnić rolę sali wielofunkcyjnej. Zachował on oryginalny kształt. Na elewacji frontowej wykonana została imitacja szachulca, który pokazywały stare fotografie. Dach przykryty jest dachówką.

Wokół wstawionych okien zastosowano opaski z szarego piaskowca. Od frontu zarezerwowano miejsce na logo instytucji. Budynek szczególnie efektownie prezentuje się po zmroku.

Wiele dodatkowych prac na etapie budowy zleconych zostało przy oświetleniu. Władzom miasta zależało na najlepszym dostosowaniu obiektu do oczekiwań zespołu artystycznego. Zadbano również o nowoczesne rozwiązania poprawiające akustykę w obiekcie. Obiekt jest w całości dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Część korytarzy ma charakter pochylni. Przy schodach znajdują się podnośniki, a komunikację pomiędzy piętrami zapewniają windy. Na górnych kondygnacjach znajdują się m.in. sale prób.

Obecnie trwają odbiory. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i wyposażeniu obiektu w specjalistyczny sprzęt zrewitalizowany gmach znów będą mogli odwiedzać widzowie.

Teatr dla każdego

W Teatrze Kameralnym funkcjonować będzie nowa miejska instytucja kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny umożliwi też prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców. Instytucja została powołana decyzją Rady Miasta już przed dwoma laty i przygotowywała przedstawienia korzystając z innych obiektów.

– Chcielibyśmy jeszcze w tym roku wystawić pierwsze przedstawienie na deskach nowej sceny – mówi dyrektor Teatru Kameralnego Marek Napierała. – Oficjalne otwarcie obiektu to najprawdopodobniej I kwartał przyszłego roku. Zależne jest to jeszcze od bieżącej sytuacji epidemicznej. Dla nas przeprowadzka do nowego obiektu to duże wyzwanie. Chcemy kontynuować tradycje tego miejsca, gdzie odbywały się znakomite premiery, spektakle cenione przez publiczność – dodaje Marek Napierała.

Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026. Roboty budowlane pochłonęły około 29 mln złotych. Pomogły nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 12 mln zł.