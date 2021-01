Technologia przyszłości: ekologiczna i dostępna dla wszystkich

Zrównoważony rozwój, edukacja i dostępność - to trzy obszary, które, zdaniem marki Samsung, mogą czerpać największe korzyści z innowacyjnych technologii. Firma stawia na recykling w produktach, eko-opakowania oraz większy dostęp do technologii dla wszystkich.

Podczas targów CES2021 wypełnionych innowacją i urządzeniami, które mają za zadanie podnosić komfort naszego życia, dało się zauważyć jeden bardzo istotny trend. Firma Samsung w swoich planach na rozwój bierze pod uwagę dobro naszej planety i zrównoważony rozwój.

Recykling w produktach

W trosce o środowisko Samsung zmniejsza ślad węglowy w procesie produkcji oraz na etapie projektowania urządzeń. W 2021 roku firma skupiła się na wdrożeniu tej technologii w najnowszych telewizorach zmierzając do zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu w oferowanych produktach. Przykładem jest nowy pilot, zasilany energią słoneczną. Pilot będzie można ładować za pomocą oświetlenia wewnętrznego, światła naturalnego czy USB. Dzięki temu w ciągu 7 lat pozwoli to wyeliminować odpady pochodzące z ok. 99 milionów baterii AAA, które normalnie byłyby użyte do obsługi pilotów. Ponadto do produkcji pilota wykorzystano innowacyjny proces przetworzenia plastikowych butelek, w tym 24 proc. materiałów pochodzących z recyklingu.

Najnowsze pralki i suszarki Samsung z technologią AI Control, niemal w całości wykonano z części nadających się do recyklingu. Oznacza to, że gdy sprzęt się zużyje i nie będzie nadawał się do naprawy, pralkę lub suszarkę można rozebrać na części i zutylizować bez obaw o niekorzystny wpływ na środowisko. Inteligentne technologie pozwalają na optymalizowanie ustawień prania, a także zużycia wody i detergentu. Użytkownicy otrzymują także raporty o błędach i mogą monitorować zużycie energii w czasie.

Większy dostęp do technologii

Inżynierowie i projektanci starają się także zwiększyć dostępność produktów dla osób niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących i niewidomych. Z myślą o tej grupie odbiorców, modele telewizorów w 2021 roku zostały uzupełnione o nowe rozwiązania, takie jak przenoszenie napisów, powiększenie wyświetlania języka migowego i dźwięk z wieloma wyjściami, dając możliwość dogodnego przystosowania dźwięku i obrazu do potrzeb oraz preferencji widza. Z kolei Aplikacja SeeColors pomoże osobom dotkniętym zaburzeniem rozpoznawania barw dostosować ustawienia tegorocznych telewizorów QLED tak, by mogły cieszyć się lepszymi wrażeniami z oglądania. Ponadto do 2022 roku Samsung rozszerzy funkcję przewodnika głosowego, dzięki czemu wskazówki głosowe dla osób z zaburzeniami widzenia będą dostępne w większej liczbie urządzeń.

Drugie życie opakowań i produktów

Nowe produkty to też opakowania. Samsung w znacznym stopniu zmniejszył ilość plastiku również w tym obszarze zastępując go papierem pochodzącym z recyclingu*. Niektóre pudełka służące wcześniej za opakowania urządzeń o dużych gabarytach z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako elementy wyposażenia wnętrza mieszkania.