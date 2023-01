Ten projekt polskich architektów podbija świat. Wiejskie gospodarstwo zmienili w nowoczesną rezydencję

To chyba jeden z najbardziej docenianych projektów krakowskich architektów. Polska Zagroda, czyli wiejskie gospodarstwo zmienione w nowoczesną rezydencję przez BXB studio, podbija świat.

REKLAMA

Projekt "Polska Zagroda" spod kreski BXB studio zdobywa kolejne nagrody.

Do tej pory transformacja historycznego gospodarstwa na nowoczesną rezydencję otrzymała 10 wyróżnień.

W ostatnich kilku dniach pracownia zdobyła trzy nowe międzynarodowe wyróżnienia za realizację: TAC, IDA oraz Archello top 10.

Projekt "Polskiej Zagrody" spod kreski BXB studio otrzymał trzy nowe międzynarodowe wyróżnienia są to: TAC, IDA oraz Archello top 10.

Niezmiernie się cieszymy w BXB studio, że projekty naszych domów, zyskują tak szerokie uznanie nie tylko u nas w Polsce, ale przede wszystkim na całym świecie. Osobiście wierzę, że architektura musi współgrać z człowiekiem i naturą w odniesieniu do miejsca, historii i tradycji. Wizja przyszłości, bo taką zawsze jest projekt architektoniczny, zakorzeniona w tradycji czyni dzieło nie tylko bardziej wartościowym i trwałym, ale również otwiera niebywałe twórcze bogactwo przed samym projektantem. Myślę, że architektura pozbawiona tej relacji jest anonimowa, pozbawiona duszy – podkreśla Bogusław Barnaś, architekt i założyciel BXB studio.

W BXB studio projektują budynki, które są jednocześnie nowoczesne i nawiązujące do tradycji. To połączenie pozwala im kreować ciekawe formy czego przykładem jest prezentowana Polska Zagroda, będąca transformacją typowego wiejskiego gospodarstwa na nowoczesną rezydencję.

W miejsce pięciu budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki, zaprojektowaliśmy pięć przenikających się stodół, które kreują ciekawą, niezwykle dynamiczną przestrzeń. Zaprojektowany dom to skończone, niezależne dzieło architektoniczne, ale zgodnie z życzeniem inwestora uwzględnia również możliwy dalszy proces rozwoju inwestycji, polegający na rekonstrukcji i modernizacji historycznego domu przeznaczonego do rozbiórki - opowiada Bogusław Barnaś, architekt i założyciel BXBstudio.

Współczesne Stodoły

Pozornie przypadkowo rozrzucone bryły zostały starannie zdefiniowane przez otaczający krajobraz, układ słońca czy funkcje budynku.

W miejsce pięciu budynków gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki, zaprojektowali pięć przenikających się stodół, które kreują ciekawą, niezwykle dynamiczną przestrzeń, fot. Piotr Krajewski

Pierwsza, masywna bryła garażu stanowi bufor odgradzający dom od drogi. Ostatnia, piąta bryła mieści część dzienną oraz sypialnię z drewnianym pomostem prowadzącym w dzikie obszary otaczającego krajobrazu. Bryła ta usytuowana jest w tym samym miejscu, w którym stała historyczna stodoła. Właśnie tutaj, w głównej strefie dziennej odwzorowaliśmy autentyczny klimat ażurowej stodoły. Tuż obok posadowiliśmy bryłę kuchni w taki sposób, aby jej narożne okno stanowiło basztę widokową dla strefy wejściowej znajdującej się w centralnej bryle z jej ornamentalną, transparentną ścianą tworzącą portal wejściowy. Bryły mieszczące pokoje dzieci czy gabinety do pracy posiadają otwarcia widokowe z drugiej strony, wciskając się pomiędzy okazałe drzewa, które staraliśmy się zachować.

Poszczególne stodoły zostały wykończone drewnem o zróżnicowanej strukturze, bo i historyczne budynki gospodarcze posiadały swój indywidualny charakter.

Dom historyczny

Dom przeznaczony do rozbiórki został uwzględniony w projekcie jako potencjalny kolejny etap rozwoju inwestycji. Zaproponowano przywrócenie jego pierwotnych, pięknych proporcji, zaburzonych przez przypadkowe dobudówki z lat późniejszych. Strefę wejściową zaakcentowano nowym zadaszeniem, nawiązując do istniejącej drewnianej ornamentyki historycznego podcienia.

We wnętrzach domu odsłonięto pierwotny budulec - czerwoną cegłę aby wydobyć prawdziwe piękno, fot. Piotr Krajewski

We wnętrzach domu odsłonięto pierwotny budulec - czerwoną cegłę aby wydobyć prawdziwe piękno. Zrekonstruowany piec kaflowy zostanie wyeksponowany w głównej, dwupoziomowej przestrzeni przekrytej drewnianą konstrukcją dachu. To, co wyróżnia ten dom, to brak czwartej elewacji w tradycyjnym wydaniu. Całkowite przeszklenie ściany szczytowej pozwala eksponować strukturę domu na zewnątrz, w kierunku tarasu domu nowego. Dom stary stał się niezależną przestrzenią gościnną i hobbystyczną. Jest otulony barwną zielenią charakterystyczną dla tego typu zabudowy wiejskiej.

Polska Zagroda w kontekście miejsca, historii i tradycji

Celem tego projektu nie był stricte nowoczesny budynek, a raczej unikalna, zrównoważona przestrzeń, która będzie syntezą lokalnej tradycji, pięknego krajobrazu i użytkowej funkcji.

Tworząc poszczególne kubatury Polskiej Zagrody, kierowaliśmy się harmonijnym podejściem do natury, przede wszystkim do gry światła i cienia, ukształtowania terenu, istniejącej zieleni i infrastruktury. Duże nasłonecznione przeszklenia zostały zacienione ażurami, zadaszeniami tarasu czy gęstą zielenią. Dzięki temu dom nie będzie narażony na nadmierną ekspozycję słońca w okresie letnim. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju zadbaliśmy o zachowanie cennego drzewostanu. Aby lepiej zintegrować budynek z niezwykle wartościowym i pięknym krajobrazem, zaprojektowaliśmy kładkę na piętrze oraz pomosty na poziomie parteru, które w dalszej części dopasowują się do topografii terenu - opowiada architekt

Strefa wejściowa domu nowego oraz zrekonstruowanego w przyszłości domu historycznego, korespondują ornamentem czerpiącym z historii tego miejsca. Wejścia zadaszone są w charakterystyczny i właściwy dla siebie sposób, a zlokalizowanie ich na wspólnej osi wzmacnia dialog starego z nowym.

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju zadbaliśmy o zachowanie cennego drzewostanu - podkreśla Bogusław Barnaś, fot. Piotr Krajewski

Polska Zagroda to projekt wielowątkowy, uwzględniający historię starego obiektu, lokalną tożsamość i tradycję, współczesną kreację funkcjonalnej, nowatorskiej i spektakularnej formy architektonicznej, jak również możliwość rekonstrukcji historycznego domu w przyszłości.

...........

Projekt "Polskiej Zagrody": BXB studio Bogusław Barnaś

Zespół: Bogusław Barnaś, Bartosz Styrna, Anna Mędrala, Kamil Makowiec, Mateusz Zima, Magdalena Moska, Valentin Lepley, Aleksander De Mott, Maroš Mitro, Paula Wróblewska, Marzia Tocca, Magdalena Fuchs

Produkcja filmowa: Unique Vision Studio Rafał Barnaś

Zdjęcia: Rafał Barnaś, Piotr Krajewski, Bogusław Barnaś

Opracowanie Graficzne: BXB studio

Powierzchnia: 507 mkw.

Lokalizacja: Polska

Projekt: 2017-2018

Realizacja 2018-2021

Klient: prywatny

Generalny wykonawca: Ostafin Budownictwo