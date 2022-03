Tendencje wzornicze, zero waste, home office: Empik opublikował trendbook na wiosnę

Pomysły na aranżację home office w stylu zen, wiodące wnętrzarskie trendy czy ekologiczne rozwiązania w duchu zero waste to niektóre z zagadnień, jakie odnajdziemy w wiosennym trendbooku wydanym przez Empik.

Interaktywny Trendbook Empiku dostarczy inspiracji, jak przygotować swoją przestrzeń na wiosnę i zadbać o samopoczucie po długim okresie zimowym.

Wiosenny Trendbook Empiku to sześć Stref tematycznych: Dom i Ogród, Design, Uroda, Ruch, Dziecko oraz Prezenty. Eksperci Empiku przygotowali selekcje produktów w oparciu o aktualne trendy. W Trendbooku znajduje się także osobna strefa poświęcona najmodniejszym kolorom sezonu: zgaszonej oliwce, błękitowi, intensywnej czerni, a także barwom ziemi czy odcieniom miodu.

Strefa Domu i Ogrodu to produkty, które pomogą w organizacji i urządzaniu przestrzeni. Można tu odnaleźć mnóstwo podpowiedzi, jak założyć własny warzywnik, zaaranżować wymarzony ogród, przeobrazić taras czy balkon w oazę relaksu oraz wprowadzić do domu wiosenną atmosferę. Selekcje dekoracji i mebli umożliwią stworzenie miejsc, w których złapiemy oddech: wygodnego gaming roomu, stylowej biblioteki czy home office w stylu zen. Nie brakuje również elementów do wyposażenia kącika dla pupila.

W sekcji prezentowane są także ekologiczne rozwiązania w duchu zero waste, z których można korzystać na co dzień oraz pomysły na wiosenne przyjemności, na przykład herbacianą ceremonię. Trendbook Empiku zawiera też pomysły, jak udekorować dom na zbliżające się święta i zaaranżować wielkanocny stół.

Ponadto miłośnicy pięknego wzornictwa odkryją w Strefie Design wiodące wnętrzarskie trendy. Eksperci Empiku wybrali artykuły wpisujące się najważniejsze tendencje sezonu: styl retro, modern minimal, japandi, lastryko oraz zabawę formą i kolorem.