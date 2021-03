The Warsaw Hub oficjalnie obiektem bez barier

Budynki kompleksu The Warsaw HUB otrzymały certyfikaty „Obiekt Bez Barier” przyznawane przez Fundację Integracja. To wynik złożonego i długotrwałego procesu i współpracy Integracji z Ghelamco od kwietnia 2018 roku, od etapu projektu przetargowego.

Certyfikat "Obiekt bez Barier" potwierdza pełną dostępność architektoniczną i przyjazność dla wszystkich użytkowników budynków The Warsaw HUB m.in. dla osób z niepełnosprawnością, rodziców z dziećmi, osób starszych lub z czasową niepełnosprawnością.

– The Warsaw HUB zasadniczo zmienia krajobraz warszawskiej Woli, uwzględniając potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Cieszę się, że inwestor zadbał o zapewnienie dostępności dla przyszłych pracowników i klientów, a my mogliśmy wesprzeć go w tych staraniach. Certyfikat Integracji potwierdza, że budynek i przestrzeń wokół niego nie będą stanowić bariery dla różnych użytkowników – mówi Ewa Pawłowska, prezes Integracji.

– Zdecydowaliśmy się na współpracę z Fundacją Integracja, ponieważ dysponują unikalną wiedzą i doświadczeniem pozwalającą zwiększyć dostępność architektoniczną budynków dla osób niepełnosprawnych. Uwagi jakie fundacja przekazała nam podczas całego procesu budowy The Warsaw HUB pozwoliły na zaprojektowanie i wybudowanie budynków przyjaznych rzeczywiście dla wszystkich ludzi – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland. – Dziękujemy Fundacji za zaangażowanie w proces certyfikacji – dodaje.

Certyfikacja była procesem złożonym i długotrwałym. Rozpoczęło ją zapoznanie się Fundacji z projektem przetargowym budynków. Audyt w budynkach dotyczył ogólnodostępnych przestrzeni. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz informacje uzyskane od inwestora.

Uwagi Fundacji zostały wdrożone w projekt przetargowy. Na etapie projektu wykonawczego Fundacja wykonała kolejny raport, w którym sprawdziła, czy ich uwagi z etapu projektu przetargowego zostały wdrożone oraz zapoznała się z projektami, które na wcześniejszym etapie były jeszcze niedostępne (PZT, nawigacja wizualna, projekt wnętrz. itd.). Tutaj także uwagi zostały wdrożone do projektu wykonawczego.

Wreszcie, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sprawdzono status implementacji uwag i przekazano ostatnie zalecenia do wdrożenia, które kończyły proces certyfikacji.

Przedstawiciele Integracji podkreślają kluczowe znaczenie rozpoczęcia współpracy z inwestorem. - Współpracę z Ghelamco przy Warsaw HUB rozpoczęliśmy już na etapie projektu – zwraca uwagę Kamil Kowalski, Dyrektor Integracja LAB, działu fundacji zajmującego się badaniem dostępności obiektów i produktów. Było to dla nasz szczególne wyzwanie, ponieważ inwestor od początku zakładał, że budynek, a szczególnie wnętrza, mają wyglądać futurystycznie. Wdrożenie dostępności na tak wczesnym etapie powstawania budynku pozwoliło nam na zaproponowanie rozwiązań, które byłyby trudne, lub wręcz niemożliwe do wprowadzenia na etapie realizacji.

Wśród takich rozwiązań Kamil Kowalski wymienia m.in. system zarządzania windami wyposażony w dodatkowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, plany elektroniczne budynku z trybem obsługi dla osób poruszających się na wózku czy osób niskich, dużą liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą wind. W procesie audytowania Fundacja zwraca również uwagę na położenie budynku, tak żeby nie stanowił on samotnej, choć wewnętrznie dostępnej wyspy. Dzięki bliskości przystanków komunikacji miejskiej, połączeniu ze stacją metra i przyjazności dla rowerzystów Warsaw HUB jest bardzo dobrze połączony z infrastrukturą transportową – co jest szalenie istotne w wypadku budynku spełniającego tak różnorodne funkcje.