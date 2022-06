The Warsaw Park przykładem biurowca przyjaznego użytkownikom

The Warsaw Park to kompleks biurowy, które od początku był projektowany jako budynek przyjazny najemcom. Architekturę z dużą ilością zieleni uzupełnia stale poszerzana oferta udogodnień, jak np. pełna infrastruktura dla rowerzystów.

Już za rok pierwszy najemca wprowadzi się do budynku nr. 9 w kompleksie The Park Warsaw – inwestycji realizowanej przez White Star Real Estate przy ul. Krakowiaków. Umowę na 80% dostępnej powierzchni podpisał jeden z dotychczasowych najemców. Kompleksowe zarządzanie poprzez aktywny asset managment oraz skupienie na dobrostanie pracowników, to ważny element strategii, jaką realizuje White Star Real Estate. Docelowo The Park Warsaw będzie liczył 12 budynków biurowych klasy A, a całkowita powierzchnia najmu wyniesie 130 tys. mkw.

Twórcom projektu The Park Warsaw od samego początku zależało na tym, by był on projektem, w którym najemcy mogą rozwijać swój biznes i spędzać czas w inspirującym i przyjaznym otoczeniu. To, co wyróżnia kampus to unikatowa architektura z dużą ilością zieleni, tworząca zamkniętą dla ruchu kołowego przestrzeń. Zespół zarządzający obiektem chce, by kampus postrzegany był nie tylko jako miejsce pracy, ale także jako ciekawa alternatywa, gdzie można spędzić czas wolny czy też jako miejsce budowania relacji.

W ostatnim czasie, w ramach współpracy z siecią GreenWay, na terenie kompleksu uruchomiono ładowarkę aut elektrycznych firmy Delta, która umożliwia równoczesne ładowanie trzech pojazdów: dwóch prądem stałym (DC) oraz jednego zmiennym (AC). Dużym zainteresowaniem pracowników cieszą się również specjalne linie autobusowe w kierunku stacji PKP Rakowiec i WKD Raków, których godziny kursowania autobusu zostały dostosowane do czasu pracy.

To oczywiście nie jedyne rozwiązania, jakie White Star Real Estate wdrożył w ramach zarządzania kampusem. W The Park jest również pełna infrastruktura dla rowerzystów – stacje Veturilo, szatnie, prysznice oraz parking.

– Częścią naszej strategii zarządzania parkiem biurowym, jest uatrakcyjnienie czasu spędzonego w kompleksie. Dlatego planujemy większe wydarzenia: takie jak koncerty z gwiazdami, obchody Dnia Dziecka czy gry terenowe. Chcemy, by to co oferuje The Park Warsaw wykraczało poza tradycyjny najem przestrzeni biurowej i oferowało również wartość dodaną dla użytkowników końcowych. – dodaje Artur Lis, Head of Asset Management w White Star Real Estate.

Scena wrześniowych koncertów w The Park Warsaw gościła już w ubiegłych latach Leszka Możdżera, Melę Koteluk, Wojtka Mazolewskiego, Anię Dąbrowską, czy Sławomira Uniatowskiego.

Budowie zaangażowanej społeczności, sprzyja również starannie dobrany wachlarz usług dodatkowych dostępnych w The Park Warsaw. Na terenie kampusu znajdziemy strefę gastronomiczną The Park Kitchen, kawiarnię Green Caffé Nero, sklep spożywczy Delikatesy Centrum, fitness klub Zdroft, myjnię samochodową Autobłysk oraz dwujęzyczne przedszkole Kids&Co.

W budynku 6 zorganizowana została również strefa relaksu, która wyposażona jest we flippery oraz duży ekran z wygodnymi siedzeniami. Wraz planowanym do użytkowania budynkiem nr. 9 planowane jest uruchomienie kolejnych udogodnień dla najemców i pracowników.