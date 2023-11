To będzie trzeci w Europie i największy w Polsce system miejskich wypożyczalni rowerów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Nextbike stworzą trzeci w Europie i największy w Polsce system miejskich wypożyczalni rowerów.

System rowerów publicznych ma ruszyć wczesną wiosną 2024 roku.

W 31 gminach GZM uruchomionych zostanie ponad 900 stacji rowerowych i 7000 rowerów 4 generacji.

Trzeci w Europie i największy w Polsce system rowerów publicznych ruszy wczesną wiosną 2024 r. Łącznie w 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uruchomionych zostanie ponad 900 stacji rowerowych i 7000 rowerów 4 generacji. Lżejsze i bardziej dynamiczne rowery SmartBike 2.0 zastąpią poprzednią generację rowerów dostępnych obecnie w systemach rowerowych na Śląsku. Metrorower będzie również częścią systemu Transportu GZM, a każdy posiadacz biletu okresowego otrzyma 30 bezpłatnych minut jazdy każdego dnia.

Rower to idealne rozwiązanie transportowe dla mieszkańców nowoczesnej metropolii jaką jest GZM - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. - Nasze Metrorowery będą częścią ogromnego systemu transportowego GZM. Metroroweru nie traktujemy jako pojazdu jedynie rekreacyjnego, chociaż i w tej roli sprawdzi się doskonale. To równoprawny element zrównoważonego transportu miejskiego, obok tramwaju, autobusu i trolejbusu. Jak przystało na pierwszą w Polsce metropolię, budujemy pierwszy tak duży i zaawansowany technologicznie system transportu miejskiego respektujący wyzwania i potrzeby mieszkańców współczesnych miast - dodaje Karolczak.

Metrorower jako element Transportu GZM pojawi się również w taryfie Transport GZM. To jak na razie jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce. Każdy pasażer korzystający z biletu okresowego będzie mógł bezpłatnie korzystać z Metroroweru przez 30 minut dziennie.

Wykonawca systemu Grupa Nextbike ma 4 miesiące od podpisania umowy na jego uruchomienie.

Powiem wprost - jesteśmy niesamowicie dumni, zaszczyceni i szczęśliwi. Ten projekt stanowi kamień milowy, nie tylko umieszczając nasz wspólny system na mapie jako największy system rowerów miejskich w Polsce i trzeci największy w Europie, z imponującą liczbą 7000 rowerów, ale także umieszczając Polskę na czele innowacji w dziedzinie bike-sharingu na arenie międzynarodowej - mówi Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Nextbike stworzą trzeci w Europie i największy w Polsce system miejskich wypożyczalni rowerów. fot. mat. prasowe

„Metrorower to idealne rozwiązanie na tak zwaną >>ostatnią milę<< - mówi Marcin Dworak, pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności. - Rower może dowieźć nas do przystanku lub miejsca, do którego nie możemy, nie chcemy lub nie mamy czasu dojść pieszo. Jeden wspólny system to też koniec udręki z tym, że rower wypożyczony w jednej gminie nie mógł być zwrócony w kolejnej choć te granice dla podróżujących bywają niezauważalne” - dodaje.

Metrorower to największy system roweru miejskiego w Polsce i jeden z największych w Europie. W systemie będzie 7000 rowerów i 924 stacji. Rowery pojawią się w 31 gminach GZM. Technicznie będą to rowery IV generacji, wyposażone w nadajnik GPS. Oznacza to, że nie będzie potrzeby przypinania ich do stojaków, będzie można wypożyczać i oddawać rowery na stacji bez wpinania go do stojaka. Rower metropolitalny to najnowszy model SmartBike 2.0, który jest lżejszy, bardziej zwinny, dynamiczny i wygodny niż dotychczasowe rowery.