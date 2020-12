To był rok projektantów z Polski

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa – to niezaprzeczalne. Ale oprócz i na przekór koronaryzysowi polskim architektom i projektantom udało się nie tylko realizować projekty, ale i odnosić sukcesy na arenie międzynarodowej oraz zgarniać międzynarodowe nagrody. Ten rok należał do nich!

Grupa 5 Architekci

Ten rok Grupa 5 Architekci bez wątpienia może zaliczyć do udanych, przynajmniej na profesjonalnej arenie. Jej projekt tylko co wygrał w konkursie na koncepcję jednej z największych inwestycji mieszkaniowo-usługowych powstających w Polsce, pokonując w plebiscycie m.in. pracownię MVRDV. To jednak nie wszystkie sukcesy Grupy 5.

Pochodzący spod ich kreski Monopolis został okrzyknięty najlepszym projektem „mixed-use” na świecie. Łódzki kompleks został zdobywcą nagrody w międzynarodowym konkursie MIPIM Awards 2020.

Monopolis jest rewitalizacją dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku w Łodzi. Dziś dawna fabryka stała się idealną przestrzenią dla nowoczesnych biur z unikatowym klimatem, klubu dla dzieci, teatru, ARTgalerii, muzeum poświęconego historii dawnych zakładów Monopolu Wódczanego i amfiteatru, czyli funkcji stanowiących o różnorodności projektu. Jest to jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych projektów rewitalizacyjnych w Polsce. Wystarczy tu wspomnieć, że dwa ponad stuletnie budynki „zawieszone” zostały niemal w powietrzu. Poprzez obniżenie terenu o 4 metry odkryte zostały piękne zabytkowe piwnice, tworzące dziś wyjątkowy gastropasaż z restauracjami. Całość dopełnia olbrzymia dbałość o architektoniczny detal oraz wszechobecna zieleń.

Małeccy Biuro Projektowe

Zaprojektowany wspólnie z Grupą 5 Architekci oraz BAAS arquitectura budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie Brick Award 2020. Projekt został również zwycięzcą w kategorii „Sharing public spaces”. Zdecydowane, ale subtelne podejście podkreśla istniejącą historyczną tkankę katowickiej ulicy przesiąkniętej śląską historią węgla.

Ciemna, otwarta ceglana kratownica całkowicie otacza istniejący, skromny wielorodzinny dom górniczy pełniący także funkcję fabryczki żarówek, przeobrażając się w większą abstrakcyjną strukturę. Imponująca realizacja będąca wyłonioną w drodze otwartego konkursu propozycją zaaranżowania publicznej przestrzeni, została połączona z wrażliwym wyczuciem lokalnego kontekstu, podkreślając wyjątkową atmosferę najbliższego otoczenia.

AP Szczepaniak

Projekt wrocławskiego biura architektonicznego AP Szczepaniak, Atal Warta Towers, został nagrodzony w międzynarodowym konkursie Global Future Design Awards 2020. Inwestycję okrzyknięto drugim najlepszym budynkiem w kategorii „Mixed Use Concept”. Jest to jedyna nagrodzona pracownia architektoniczna z Polski w całym konkursie. Wśród nagrodzonych prac znalazły się także projekty CWRU & Cleveland Clinic w Wielkiej Brytanii autorstwa Foster + Partners czy Guitar Tower w Stanach Zjednoczonych (Hollywood) autorstwa Klai Juba Wald Architecture + Interiors.