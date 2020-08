To jedno z najbardziej wyczekiwanych otwarć hotelowych. Nobu Warsaw przywitał pierwszych gości

Dzisiaj (3 sierpnia) miało miejsce jedno z najbardziej wyczekiwanych hotelowych otwarć tego roku. Hotel Nobu Warsaw, za którego projektem stoją pracownie De Novo oraz Medusa Group i Studio PCH, przywitał pierwszych gości.

Już dzisiaj w sercu Polski ruszył pierwszy hotel słynącej z najwyższej jakości usług marki Nobu, założonej przez genialnego szefa kuchni Nobu Matsuhisę, aktora Roberta De Niro oraz producenta filmowego Meira Tepera. Z tej okazji odbyło się spotkanie z mediami, w trakcie którego dziennikarze jako pierwsi mieli szansę zobaczyć wyjątkowe wnętrza hotelu oraz spróbować kultowych dań serwowanych w restauracji Nobu.

Historia i filozofia marki

Historia marki Nobu bierze swój początek jeszcze w latach osiemdziesiątych, kiedy Robert De Niro stał się regularnym gościem w restauracji prowadzonej przez szefa Nobu Matsuhisę. Aktor namówił go do otwarcia kolejnych lokali oraz hoteli i zaprezentowania wyjątkowych smaków kuchni Nobu oraz nieprzeciętnych usług hotelarskich aż w ponad 40 lokalizacjach na całym świecie.

Hotele marki Nobu nie stanowią sieci w tradycyjnym rozumieniu. Dzięki niestandardowemu podejściu do przyjmowania gości, nieprzeciętnej palecie smaków w restauracjach Nobu oraz wyjątkowym lokalizacjom są perełkami na mapach turystycznych i przyciągają turystów z całego świata. Od 17 lipca br. kolejna restauracja marki zagościła w Warszawie, a od dzisiaj odwiedzający stolicę mogą korzystać również z usług hotelu słynącego z japońskiej filozofii życia.

Design i wygoda

Hotel Nobu Warsaw jest niestandardowy pod wieloma względami. Bez wątpienia należą do nich unikatowy design oraz śmiałe połączenie architektury różnych stylów i dekad. Hotel składa się z dwóch części i idealnie łączy nowoczesność z klasyką. Pierwsza część, znajdująca się w przedwojennym Hotelu Rialto, utrzymana jest w stylu Art Deco. O jej koncepcję zadbała pracownia De Novo. Druga część jest nowoczesna oraz nowatorska i stworzona została dzięki międzykontynentalnej współpracy polskiej firmy architektonicznej Medusa Group z kalifornijskim Studio PCH. Również pokoje hotelu urządzone są w różnych stylach, od klasycznego do nowoczesnego, przez co gość może wybrać ten, który najlepiej odpowiada jego gustowi i potrzebom. Design hotelu został wzbogacony o wyjątkowe, innowacyjne dzieła polskich twórców takich jak Anna Bimer, Piotr Uklański i Mikołaj Moskal.

W hotelu oprócz standardowych pokoi i apartamentów, znajduje się zajmująca 438 m² powierzchnia eventowa, która umożliwia organizację dużych konferencji, imprez oraz spotkań. Może ona zostać podzielona na dwa w pełni autonomiczne pomieszczenia (sala Sakura o powierzchni 266 m² oraz Hikari zajmująca 171 m²) oddzielone ruchomą, dźwiękoszczelną ścianą. Dodatkowo, goście mają możliwość skorzystania z mniejszych pomieszczeń do organizacji wydarzeń – wszystkie są wyposażone najnowocześniejsze udogodnienia, w tym Wi-Fi oraz sprzęt audiowizualny.