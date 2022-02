To pierwsza taka certyfikacja dla firmy budowlanej na świecie

Skanska przyspiesza w drodze do neutralności klimatycznej. Firma została pierwszą na świecie firmą budowlaną certyfikowaną przez SCTI.

Grupa Skanska jest pierwszą firmą budowlaną na świecie, której Cel Klimatyczny został uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative jako zgodny z założeniami Porozumienia Paryskiego.

Skanska planuje redukcję emisji dwutlenku węgla, za który jest odpowiedzialna, do 2030 roku o 50% oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności klimatycznej do roku 2045.

Spółka już od wielu lat systematycznie raportuje swój ślad węglowy, dzięki funkcjonującym i stale usprawnianym procedurom gromadzenia danych, wynikających z aktywności generujących emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Poprzez ucyfrowienie w minionym roku procesów z tym związanych, możliwe stało się bieżące monitorowanie emisji CO2 we wszystkich obszarach działalności firmy, a także modelowanie przyszłości i wyznaczanie jeszcze bardziej precyzyjnych celów redukcji śladu węglowego.

Skanska od lat konsekwentnie dąży do realizacji Celu Klimatycznego, określonego dla wszystkich spółek Grupy. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla, za który firma jest odpowiedzialna, do 2030 roku o 50% (względem lat 2015 i 2020 – zależnie od źródeł emisji, tj. kategorii) oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności klimatycznej, a więc zerowych emisji netto, do roku 2045.

Pierwsza na świecie certyfikacja dla firmy budowlanej

Cel Grupy Skanska został pod koniec minionego roku uznany i potwierdzony przez Science-Based Target Initiative, jako zgodny z założeniami klimatycznego Porozumienia Paryskiego, zmierzającego do ograniczenia globalnego ocieplenia. Co istotne, była to pierwsza na świecie certyfikacja SCTI dla firmy budowlanej.

Science-Based Target Initiative to inicjatywa oparta na współpracy pomiędzy CDP, World Resources Institute, WWF oraz założoną przez ONZ – organizacją Global Compact, skupiającą liderów zrównoważonego biznesu. Głównym celem SBTI jest definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 oraz pomaganie firmom, które wyznaczają cele klimatyczne w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej.

Certyfikacja SBTI, czyli uznanie Celu Klimatycznego firmy, jest gwarancją, że jego określenie i realizacja prowadzone są w oparciu o najlepszą wiedzę naukową i cyklicznie monitorowane.

Platforma monitorująca emisje

Skanska Residential Development Poland na bieżąco śledzi postępy działań w ramach wyznaczonego Celu Klimatycznego grupy, dzięki systematycznemu raportowaniu śladu węglowego całej organizacji.