To pierwszy budynek biurowy w Krakowie z takim certyfikatem

Budynek 3 krakowskiego kompleksu biurowego High5ive oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Budynek 3 kompleksu biurowego High5ive zlokalizowanego przy ul. Pawiej jako pierwszy w Krakowie otrzymał prestiżowy certyfikat WELL Core & Shell na poziomie Gold.

Obiekt zapewnia m.in. odpowiednią temperaturę i akustykę, a także dostęp do naturalnego oświetlenia, świeżego powietrza i wysokiej jakości wody pitnej.

Piąty budynek flagowej inwestycji biurowej Skanska w stolicy Małopolski został również zaprojektowany z myślą o oszczędzaniu energii i wody.

High5ive to inwestycja, która wpisuje się w długofalową strategię rozwoju miasta. Dokument ten przewiduje bowiem transformację w kierunku zrównoważonej i zielonej infrastruktury, skoncentrowanej w szczególności na poprawie jakości powietrza, redukcji emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu efektywności energetycznej. Dobrym przykładem realizacji wspomnianej strategii jest „Klimatyczny kwartał”, który powstaje na terenie Kazimierza i – częściowo – Grzegórzek. Zaprojektowano go według koncepcji tzw. „15-minutowego miasta”, jako przestrzeń zapewniającą szybki dostęp do najpotrzebniejszych usług, takich jak edukacja, transport publiczny, tereny zielone i punkty handlowe.

Krakowski High5ive to cenna przestrzeń dla miasta, nie tylko z punktu widzenia inwestorów, którzy decydują się na ulokowanie tu swoich siedzib, ale także pod względem zrównoważonej infrastruktury. Nasza inwestycja stanowi punkt styku pomiędzy miejscem codziennej pracy a zieloną strefą relaksu i przydatnych usług – mówi Marcin Pędrak, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – Cały kompleks biurowy powstał w oparciu o efektywne, prośrodowiskowe i nowoczesne rozwiązania oraz z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkowników.

Budynkiem zarządzają eksperci z działu zarządzania nieruchomościami Colliers. – W Colliers zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest spełnianie standardów zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości. Dlatego cieszymy się, że kolejny budynek z naszego portfolio uzyskał certyfikację WELL Core & Shell. Certyfikat na poziomie Gold potwierdza pozytywny wpływ obiektu na komfort zdrowie i samopoczucie pracowników. Duże znaczenie ma również fakt, że budynek został zaprojektowany w celu minimalizowania zużycia energii i wody, co stanowi niezwykłą wartość w dzisiejszych warunkach rynkowych – mówi Agnieszka Milczarek, dyrektor w dziale zarządzania nieruchomościami w Colliers.

Otrzymanie WELL Core & Shell potwierdza spełnienie szeregu rygorystycznych kryteriów odnoszących się do ponad 100 parametrów budynku. Co dokładnie docenili eksperci International WELL Building Institute?

Obieg zamknięty i ochrona zasobów

Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu i świadomemu użytkowaniu przez najemców, High5ive efektywnie wykorzystuje zasoby, ograniczając do minimum ich zużycie. Budynek zbiera zarówno szarą wodę, jak i deszczówkę, która jest później wykorzystywana do spłukiwania toalet i nawadniania roślin. Takie rozwiązanie, w połączeniu ze specjalną armaturą, zapewnia nawet 86-proc. oszczędność wody w porównaniu z budynkiem referencyjnym certyfikowanym w LEED. Co więcej, woda jest badana pod kątem 30 związków chemicznych, dzięki czemu można ją bezpiecznie czerpać z każdego kranu, eliminując tym samym potrzebę zakupu wody butelkowanej.

Budynek zużywa nawet o 40 proc. mniej energii, niż budynki referencyjne, między innymi dzięki belkom chłodzącym. Zimą elementy wentylacyjne są chłodzone powietrzem zewnętrznym (tzw. free-cooling). Ponadto, dzięki optymalnie zaprojektowanej fasadzie, do wnętrz dostarczana jest optymalna ilość światła dziennego. Budynek C jest w 100 proc. zasilany energią odnawialną, a jej zużycie jest monitorowane.

Czyste powietrze i dobra komunikacja

Powietrze w budynku jest oczyszczane przez wysokiej jakości filtry, które zatrzymują cząsteczki PM10 i PM2,5, pyłki kwiatowe i zarodniki grzybów. System wentylacji został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać o 30 proc. więcej świeżego powietrza do wnętrza budynku. Zastosowano również adiabatyczne nawilżacze, aby zapewnić odpowiednie nawilżenie powietrza, co może być szczególnie cenne dla osób noszących soczewki kontaktowe. Ponadto, w celu wyeliminowania alergenów, zrezygnowano z używania szkodliwych pestycydów i herbicydów do pielęgnacji terenów zielonych.

Budynek High5ive jest doskonale skomunikowany z każdą częścią Krakowa – do kompleksu można łatwo dojechać nie tylko autobusem, tramwajem, samochodem czy rowerem, ale także pociągiem. Dla wygody pracowników i gości, budynek oferuje możliwość ładowania pojazdów elektrycznych.