TOP 10: Współczesne polskie architektki, które trzeba znać

Koncepcje urbanistyczne, wizjonerskie bryły, a nawet… bazy stacjonowania samolotów F-16. Brzmi jak męskie projekty? Nic z tych rzeczy. Polski świat architektury to również, a może niedługo zwłaszcza, kobiety. Architektki znad Wisły nie boją się wyzwań, a już tym bardziej stereotypów. Przedstawiamy 10 ważnych kobiecych nazwisk polskiej branży architektonicznej.

REKLAMA

Ewa Kuryłowicz

Prof. dr hab. Inż. architekt Ewa Kuryłowicz związana jest przez całe życie zawodowe z dwiema instytucjami: od 1977 r. z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej oraz z pracownią Kuryłowicz & Associates założoną przez jej męża Stefana (1949 – 2011) w 1990 r., gdzie pracowała od początku jako jedna z głównych projektantów, tzw. architekt associate, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa.

Ewa Kuryłowicz

Od śmierci męża jako wiceprezes prowadzi pracownię Kuryłowicz & Associates wraz z wiceprezesem arch. Piotrem Kuczyńskim i synem Markiem Kuryłowiczem, przy czynnym udziale innych architektów. Jest generalnym projektantem obiektów autorstwa K&A, m.in: Narodowe Forum Muzyki, Wrocław (2015), Galeria Warmińska w Olsztynie(2014), Stadion miejski w Białymstoku (2014), Budynek Wydziałów Językowych UW przy ul Dobrej (I Etap zrealizowany w 2012), przed 2011 jako główny projektant prowadzący w K&A m.in.: dom własny w Kazimierzu Dolnym (2006), Hotel Marriott Courtyard na lotnisku Okęcie w Warszawie (2003), rezydencje prywatne, w tym Rezydencja Ambasadora Korei Płd. w Aninie k/Warszawy (1998) i inne.

Jest też zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Architektów Polskich, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. W latach 2000- 2008 była dyrektorem Programu Roboczego Międzynarodowej Unii Architektów UIA, Spiritual Places, organizatorem konferencji i wystaw międzynarodowych. Od roku 2012 jest też przewodniczącą Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Członkini Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w drugiej kadencji. Członkini kapituły profesorskiej Nagrody naukowej Polityki od 2015 r. W 2021 r. została laureatką Honorowej Nagrody SARP.

Marta Sękulska-Wrońska

Jest współwłaścicielem pracowni architektonicznej WXCA i absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ukończonej z wyróżnieniem rektora. Doświadczenie zdobywała od 2006 r. projektując w warszawskich pracowniach. Do zespołu WXCA dołączyła w 2010 r.

Marta Sękulska-Wrońska fot. Iwona Dziuk

Wraz ze Szczepanem Wrońskim kieruje ponad 30-osobową pracownią specjalizującą się w projektowaniu dużych obiektów wielofunkcyjnych, często o specjalnym przeznaczeniu tj. obiektów kultury, ośrodków opieki zdrowotnej, strzelnic, jak również obiektów biurowych i mieszkaniowych. W pracowni odpowiedzialna za kontakt z inwestorami i współpracę międzynarodową.

Kierowana przez nią pracownia jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów architektonicznych, jak choćby na: kompleks Muzeów na Warszawskiej Cytadeli - to jedna z największych inwestycji w kraju, Baltic Sea Art Park w Parnu w Estonii, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, Muzeum Pamięci Palmiry, Galerię Arsenał w Białymstoku, Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach, Plac Pięciu Rogów w Warszawie czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Agnieszka Kalinowska-Sołtys ma za sobą studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pracę dyplomową na podyplomowych studiach zarządzania projektami w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Od 2010 roku pracuje w APA Wojciechowski Architekci, gdzie obejmuje stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Ważniejsze projekty jej autorstwa to biurowce Alchemia I i II w Gdańsku, rewitalizacja Elektrowni Powiśle w Warszawie, Galeria Północna w Warszawie czy kompleks Business Garden Wrocław.

Posiada uprawnienia BREEAM Asesora oraz LEED GA. Jest członkiem i współzałożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego oraz wiceprezesem SARP do spraw środowiska i ochrony klimatu. Od 2021 r. stoi na czele zespołu ds. zrównoważonej architektury Global Compact Network Poland.

Joanna Małecka

Od 1997 r. wraz z mężem Wojciechem prowadzi firmę Małeccy Biuro Projektowe, które jest współautorem m.in. nowego Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie, zespołu biurowego Face to Face w Katowicach, Centrum Sportowego Bażantowo, wraz z gimnazjum w Katowicach, Kliniki SANTE w Sosnowcu, rezydencji ambasadora w Sztokholmie, przebudowy ambasady w Kopenhadze czy Centrum Dialogu Europejskiego i Kultury Polskiej we Lwowie.

Joanna Małecka

Razem z pracowniami Baas arquitectura i Grupa 5 Architekci zaprojektowali nową siedzibę Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt został doceniony w wielu polskich i międzynarodowych konkursach oraz plebiscytach architektonicznych (m.in. zyskał tytuł Bryły Roku 2017).

Natalia Paszkowska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współzałożycielka i partnerka pracowni projektowej WWAA. Praktykę zawodową rozpoczynała od współpracy z czołowymi polskimi pracowniami architektonicznymi: Kuryłowicz&Associates, Grupa 5 Architekci czy JEMS Architekci. W 2007 roku założyła (razem z Marcinem Mostafą) studio architektoniczne WWAA, które działalność rozpoczęło od wygranej w konkursie na Polski Pawilon na EXPO 2010 w Szanghaju. Realizacja obejmująca projekt architektoniczny oraz projekt ekspozycji została wyróżniona srebrnym medalem za najbardziej kreatywną ekspozycję. Od tego czasu pracownia rozszerzyła portfolio o liczne koncepcje i realizacje architektoniczne, a także działania na styku różnych dziedzin projektowania – projekty wystaw, pawilonów, scenografii, wnętrz oraz instalacje. WWAA angażuje się również w różnego rodzaju warsztaty i projekty badawcze.

Natalia Paszkowska

Do najważniejszych projektów WWAA zaliczyć można wielokrotnie nagradzany Służewski Dom Kultury, Masterplan dla osiedla Soho Factory w Warszawie wraz ze zrealizowanymi na jego terenie budynkami mieszkalnymi oraz wnętrza hotelu Raffles Europejski w Warszawie.

Barbara Grąbczewska

Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2002 roku wraz z mężem Oskarem prowadzi pracownię OVO Grąbczewscy Architekci z siedzibą w Katowicach, która zajmuje się projektami w każdej skali – od projektów urbanistycznych i wielkoskalowych projektów architektoniczno-urbanistycznych, poprzez budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, komercyjne oraz mieszkalne, aż do projektów willi i domów jednorodzinnych, wnętrz i indywidualnych projektów mebli.

Barbara Grąbczewska

Najważniejsze realizacje pracowni to Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie (wraz z Goczołowie Architekci), Centrum Sportu OAZA w Kórniku (wraz z Małgorzata i Adam Zgraja Architekci), Ośrodki Zdrowia w Gierałtowicach i Przyszowicach, Muzeum Ognia w Żorach, Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś, Łaźnia Łańcuszkowa w zespole Królowa Luiza w Zabrzu (wraz z Konior Studio).

Renata Gajer-Hackemer

Jest związana z Wrocławiem. Tu skończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i pracuje jako architekt.

Renata Gajer-Hackemer

Uprawnienia zawodowe uzyskała w 1993 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę w firmie ArC2, której jest udziałowcem. Kieruje zespołem projektowym, realizując projekty budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej. Realizacje wykonane w ramach prowadzonej przez ArC2 działalności deweloperskiej zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach - m.in. za budynek biurowy „Fabryka Projektowa ArC2” we Wrocławiu, budynek wielofunkcyjny „Wall Street House” we Wrocławiu, czy obiekt Centrum Hotelowo-Konferencyjny we Wrocławiu. Do tego: I Nagroda w konkursie na Planetarium na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku (2014 r.), I nagroda w konkursie na rewaloryzację i adaptację Zespołu Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku (2016 r.). Jednym z nowszych projektów jest budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu.

Od 2015 roku jest również właścicielem pracowni R’HOUSE wraz z Robertem Budnym.

Dorota Szlachcic

Razem z Mariuszem Szlachcicem i siostrą Renatą Gajer-Hackemer są autorami ponad 30 realizacji zespołów mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej. Mają na koncie ponad 100 publikacji w czasopismach i portalach architektonicznych na całym świecie. Prowadzona przez nich ArC2 Fabryka Projektowa to kilkudziesięcioosobowe biuro architektoniczne działające od 1991 roku. Firma ma na koncie wiele nagród w konkursach architektonicznych i konkursach na najlepsze realizacje architektoniczne. W 2021 r. założyła również autorską pracownię Szlachcic Architekci.

Dorota Szlachcic

- Za swoje największe osiągnięcie uważam pokonkursową realizację w 2014 r. Afrykarium-Oceanarium na terenie wrocławskiego ZOO, największego oceanarium w Europie, jedynego na świecie poświęconego Afryce. Pierwsze w Polsce oceanarium jest prawdziwą atrakcją Wrocławia i olbrzymim komercyjnym sukcesem. Szacunkowa liczba zwiedzających rocznie to ponad 6 milionów. Prosty, czarny budynek Afrykarium-Oceanarium, zlokalizowany jest w historycznym centrum Wrocławia na osi Hali Stulecia. Elewacja ma przypominać wielką czarną falę wody, która zawisła nad podcieniem wejściowym i basenami zewnętrznymi - mówi Szlachcic.

Anna Grabowska

Architekt i wiceprezes biura projektów AGG - Architekci Grupa Grabowski, które założyła w Łodzi w 1995 r. z mężem architektem Jackiem Grabowskim. Wcześniej przez kilka lat prowadzili biuro architektoniczne w Niemczech (kilkadziesiąt projektów w rejonie Frankfurtu nad Menem).

Anna Grabowska

Anna Grabowska jest łodzianką z urodzenia, z ducha i z serca. Wspiera przemiany Łodzi jako architekt i menedżer wielu inicjatyw. W 2014 r. AGG pełniła zaszczytną rolę ambasadora Architektury Łodzi na targach sztuki w Stuttgarcie, w 2016 r. uczestniczyła w projekcie „Wstążki” - artystycznej instalacji Jerzego Janiszewskiego na Starym Rynku w Łodzi.

Zaprojektowała pierwsze w Polsce bazy stacjonowania samolotów F-16 na lotniskach w Łasku i w Krzesinach koło Poznania.

Jest głównym projektantem wielokrotnie nagrodzonych projektów rewitalizacji XIX – wiecznej fabryki Ludwika Grohmana – obecnie centrum konferencyjne i siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz biurowca Cross Point. W wielu projektach AGG nawiązuje do charakterystycznego „stylu łódzkiego”, typowego dla XIX-wiecznych fabryk i kamienic Łodzi.

Magdalena Federowicz-Boule

Magdalena Federowicz-Boule ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, brała również udział w wymianie studenckiej z University of Detroit Mercy w Stanach Zjednoczonych. Część swojego doświadczenia budowała projektując z biurami francuskimi w Polsce i za granicą. Przez wiele lat była dyrektorem francuskiego biura w Polsce-Iosis Polska.

Magdalena Federowicz-Boule

Od 2010 roku wraz ze swoim wspólnikiem Jarosławem Gwóźdź prowadzi pracownię Tremend, która zajmuje się zarówno projektami kubaturowymi, użyteczności publicznej i komercyjnymi, gdzie idea rozwoju zrównoważonego jest jedną z kluczowych dewiz. Tremend wykonuje również projekty dekoracji wnętrz dla klientów komercyjnych głównie hoteli, apartamentów, galerii handlowych i projektów biurowych. Pracownia jest zwycięzcą wielu międzynarodowych konkursów m.in. na przebudowę Novotelu Charenton w Paryżu, w Budapeszcie hotelu Crowne Plaza, City i Metropol, a także hoteli i miasteczko dla Park of Poland.