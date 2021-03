Toruń pomaga. W mieście powstanie sklep socjalny i kawiarnia socjalna

Sklep socjalny oraz kawiarnia socjalna powstaną przy ul. Gagarina 152 w Toruniu. Będą mogli z nich skorzystać osoby potrzebujące, będące w trudnej sytuacji życiowej.

– Gmina Miasta Toruń zdecydowała się uruchomić sklep, u którego zarania leży szczytna społecznie idea – będzie to sklep socjalny, który będzie świadczył usługi dla określonej grupy mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Będą w nim dostępne takie produkty, jak produkty spożywcze, chemia gospodarcza, a także np. odzież. Sklep jednak, co ważne, nie będzie prowadził sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Równocześnie powstanie też kawiarnia socjalna – powiedział zastępca prezydenta Paweł Gulewski podczas konferencji prasowej.

Idea sklepów socjalnych wzięła się z doświadczeń miast Europy Zachodniej. W samym Wiedniu działa ich co najmniej 16. Spośród rodzimych placówek toruński magistrat przyglądał się np. sklepowi działającemu w Katowicach od grudnia 2020 r., i podobną formułę chciałby zastosować właśnie u nas. – Do prowadzenia sklepu i kawiarni chcielibyśmy zaprosić organizacje pozarządowe i partnerów społecznych – wyjaśnił Paweł Gulewski. Nabór ofert trwa do 2 kwietnia 2021 r.

Powstaniu tych placówek przyświecają takie idee, jak integracja społeczna, pomoc dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bytowej. Oferta sklepu i kawiarni będzie skierowana do osób pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – jest to około 4600 osób – które mają poświadczać to stosownymi zaświadczeniami. Jedną z idei tego typu sklepu jest sprzedaż produktów pełnowartościowych, za to w bardzo przystępnych cenach, kształtujących się na poziomie poniżej 50 procent ich rynkowej wartości. Z kolei kawiarnia socjalna ma pełnić funkcję integracyjną. Prowadzona tam będzie także pomoc psychologów, w planach jest prowadzenie warsztatów, spotkań.

Sklep i kawiarnia socjalne powstaną w pasażu handlowym przy ul. Gagarina 152, czyli w miejscu dobrze skomunikowanym z resztą miasta. Na ten cel zostały przeznaczone dwa lokale, jeden o powierzchni użytkowej 151,8 m kw., w którym umieszczony zostanie sklep, a drugi o powierzchni użytkowej 80,98 m kw., gdzie zlokalizowana będzie kawiarnia. Są to lokale w dobrym stanie, posiadające odpowiednie zaplecze.

– W przedsięwzięciach o charakterze społecznym bardzo ważne jest wsparcie ze strony miasta. W tym przypadku jest wsparcie w postaci wynajmu lokalu za złotówkę miesięcznie za każdy z tych dwóch lokali. A zatem organizacja społeczna, która w wyniku naboru ofert, będzie prowadzić działalność w postaci sklepu socjalnego i kawiarni socjalnej, ponosząc łącznie koszty czynszu w wysokości 2 złotych miesięcznie – poinformował Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji.

Wśród warunków działania sklepu socjalnego i kawiarni socjalnej jest ich dostępność – mają być czynne przez co najmniej 5 dni w tygodniu i przez minimum 5 godzin dziennie. Operatorem placówek może być organizacja pozarządowa, która działa w Toruniu od co najmniej roku i realizuje na rzecz mieszkańców Torunia, oraz m.in. nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Toruń, dysponuje budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów korzystania z lokalu (m.in. centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości, prąd) i jest w stanie wyposażyć lokale w odpowiednie sprzęty, jak regały czy stoły.

Najemca będzie zobowiązany do zatrudnienia w sklepie i w kawiarni (w pierwszej kolejności) osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – mieszkańców Torunia. W tym zakresie podejmie współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.