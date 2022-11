Towarowa Towers obsypana nagrodami. Co wyróżnia projekt w centrum Warszawy?

Powstające w samym centrum Warszawy dwie wieże mieszkalne Towarowa Towers dopiero pną się w górę, a już otrzymują kolejne wyróżnienia w międzynarodowych konkursach. Projekt powstał w pracowni FS&P Arcus.

Towarowa Towers otrzymują kolejne wyróżnienia w międzynarodowych konkursach: European Property Awards oraz TITAN Property Awards 2022.

To kolejna inwestycja premium Asbud Group w pobliżu Ronda Daszyńskiego.

Za projektem Towarowa Towers stoi znana pracownia FS&P Arcus.

Towarowa Towers to rosnące nieopodal Ronda Daszyńskiego przy ul. Prostej w Warszawie dwie 95-metrowe wieże mieszkalne, w których zaplanowano prawie 600 apartamentów.

Worek nagród

Wieże Towarowa Towers mimo tego, że są jeszcze w trakcie budowy, zdobywają uznanie w kolejnych konkursach branżowych. W European Property Awards w Londynie otrzymały tytuł Awards Winner 2022-2023 for Poland w kategoriach Residential High-Rise Development i Residential High-Rise Architecture oraz dodatkowo specjalne wyróżnienie Five Stars w kategorii Residential High Rise Architecture, przyznawane inwestycji, która zdobyła najwięcej punktów w danej kategorii. Projekt uzyskał również wyjątkową nominację do grona najlepszych projektów w tej kategorii Europie, których rozstrzygnięcie odbędzie się w przyszłym roku podczas International Grand Final. Nagrody European Property Awards są oceniane przez niezależny panel ponad 80 ekspertów z branży. Oceny skupiają się na projekcie architektonicznym, jakości, innowacyjności, oryginalności

i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Towarowa Towers z Titan Property Awards, fot. mat. prasowe

Towarowa Tower może się również poszczycić tytułem Gold Winner w kategorii Property Development – Residential High Rise w międzynarodowym konkursie TITAN Property Awards 2022, który rozpoznaje, nagradza i honoruje najwyższe osiągnięcia w dziedzinie rozwoju nieruchomości, koncentrując się na ergonomii, innowacyjności, standardzie życia, oryginalności i zrównoważonym rozwoju. W tym roku do konkursu zgłoszono projekty z ponad 25 krajów, a w jury znaleźli się eksperci z Kataru, Chin, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Portugalii, Kanady, Indonezji i Wielkiej Brytanii.

Wysokościowa architektura

Towarowa Towers jest inwestycją mieszkalną na mapie Warszawy i odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokiej jakości inwestycje mieszkalne o wysokościowej architekturze. Dla przyszłych mieszkańców zaplanowano wiele udogodnień, m.in. wspólną przestrzeń z tarasami wraz ze strefą wypoczynku, kluby fitness oraz sale lounge. Budynki wyróżniać się będą jakością zastosowanych rozwiązań i materiałów. Imponująco zaprezentuje się elewacja budynków z połączenia szkła i aluminium, nocą zaś ozdobna iluminacja. Większość apartamentów będzie mieć balkon lub loggie, co jest nietypowym rozwiązaniem w wieżowcach mieszkalnych, podobnie jak otwieralne okna.