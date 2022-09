Traffic Design zaprasza na Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej

W piątek 9 września w Gdyni startuje Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej Traffic Design. W festiwalu wezmą udział pracownie z Polski i Europy oraz powstaną m.in. instalacje z przetworzonego plastiku i mural ze... skorupek jaj.

REKLAMA

Po dwóch latach od pandemicznej odsłony festiwalu Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej Traffic Design wraca z nowym programem i inspiracjami.

W tym roku zaproszone zostały czołowe europejskie studia projektowe (szwajcarskie studio Feixen oraz holenderskie Thonik Studio) oraz wybitni lokalni twórcy i twórczynie z Polski i Ukrainy.

Efektem prac będzie m.in. biomural z organicznych resztek (stworzony wspólnie z młodzieżą szkolną) oraz instalacje z przetworzonego plastiku.

W ramach festiwalu odbędą się także spotkania z artystami czy gdyńska premiera kolejnej cześci filmu „Rurales" oraz pokaz dokumentu „Push" w sekretnych lokalizacjach.

Sześć nowych realizacji na terenie industrialnych części Śródmieścia i dzielnicy Grabówek oraz wystawa, spotkania z artystami, pokazy filmowe i spacery złożą się na tegoroczny program Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej Traffic Design.

Traffic Design w formule Biennale już po raz trzeci tworzy program skoncentrowany na celebrowaniu sztuki w przestrzeni publicznej, zapraszając do współpracy twórczynie i twórców na co dzień projektujących w innych dziedzinach. W tym roku w Gdyni pojawią się nowe rzeźby przedstawiające odwiedzające miasto zwierzęta, biomural z resztek takich jak skorupy jajek czy fusy, instalacje z przetworzonego plastiku, niedrogowe znaki i trochę poezji w technicznej typografii.

Tegoroczna odsłona Biennale to sześć obszarów tematycznych:

PORT, MATERIAŁ, TRANZYT, MIESZKANIE, MORZE, LAS

Międzynarodowi goście

Wśród zaproszonych artystek i artystów pojawią się goście z Holandii, Szwajcarii, Ukrainy i Polski, z niektórymi z nich będzie można spotkać się w siedzibie Traffic Design, by poznać tajniki ich procesu projektowego i zadać pytania. Spora część programu poświęcona jest korzystaniu z odpadów jak z zasobów i tworzenia z nich nowych materiałów, które dzięki współczesnej technologii mogą przybierać naprawdę atrakcyjne wizualnie formy.

Nie zabraknie również aspektu edukacyjnego – dzieci z jednej z gdyńskich szkół podstawowych w ramach warsztatów stworzą biotynk z odpadków pozyskanych ze stołówki, ze swoich domów oraz z lokalnych kawiarni: skorupki jajek, fusy od kawy, a nawet obierki po ususzeniu i zmieleniu zyskają nowe życie, tworząc na ścianie szkoły mural poświęcony morszczynowi pęcherzykowatemu.

Odbędą się także pokazy filmowe w sekretnych lokalizacjach. Traffic Design zaprezentuje dwa filmy trzecią część obrazu „Rurales” oraz „Push” – dokument ukazujący mechanizmy windowania cen mieszkań.

Całość otworzy wystawa, w ramach której zaprezentowane zostaną poszczególne realizacje, stojące za nimi ideę oraz sylwetki ich autorek i autorów.

The New Raw – duet projektowo badawczy z Holandii, który zajmuje się tworzeniem obiektów z recyklingowanego plastiku. Artyści z The New Raw stworzyli przestrzenne elementy, które pojawią się na ścianie chłodni Lacpolu przy ul. Polskiej (materiał).

Studio Feixen - szwajcarskie studio wzięło na warsztat temat estetyki i „języka” znaków drogowych, który został rozwinięty w postać muralu z elementami tablic. Przechodnie będą mogli przyjrzeć się i nadać znaczenie elementom graficznym wymyślonym przez Felixa Pfäffli (tranzyt).

– Ta praca zaczęła się od obserwacji znaków drogowych. Robiłem w tym czasie prawo jazdy i szczerze mówiąc, wielu z nich nie rozumiałem, były dla mnie po prostu ładnymi kształtami [...] Chciałem przekazać to uczucie ekscytacji ignoranta. Dzięki temu odbiorca może spojrzeć na znaki, tak jakby widział je po raz pierwszy — bez znaczenia i treści — mówi o swojej pracy projektant.

Pytania o proces projektowy będzie mu można zadać 23 września podczas spotkania w siedzibie Traffic Design.

Thonik – holenderskie multidyscyplinarne studio projektowe, które stworzyło napis z cytatem z piosenki Nicka Cave’a: „Come sail your ships around me” w kroju Fernhout (port).

Olia Hordiienko – ukraińska ilustratorka, rezydentka Traffic Design. Hordiienko stworzyła serię rzeźb na podstawie ilustracji pojawiających się w przestrzeni miejskiej zwierząt, które stanowią uosobienie problemów, z którymi zmagają się ludzie w obliczu wojny, ale też w różnych kryzysowych sytuacjach (las).

Blanka Byrwa – projektantka, prezeska fundacji Cumy, bada temat morszczynu i innych makroglonów wraz z uczniami z SP 17 stworzy materiał, który posłuży do stworzenia muralu na budynku szkoły (morze).

Duet Konopacka/Walesiak – znany publiczności Traffic Design duet projektantów, który będzie kontynuował zapoczątkowaną w ubiegłym roku współpracę, której efekty można było oglądać podczas pierwszej otwartej dla publiczności wystawy w galerii przy ul. Żeromskiego „Let’s pop in” tym razem ich prace znajdą się w przestrzeni Grabówka (mieszkanie).

Realizacjom będą towarzyszyły wydarzenia: warsztaty, spotkania z artystami, oraz pokazy filmowe. Informację o datach, godzinach i lokalizacjach będzie można znaleźć na Facebooku Traffic Design.